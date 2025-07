Tunisie: Turkménistan - Invitation à la 3e Conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral

Lors d'un appel téléphonique entre le chef de la diplomatie et le vice-président du Conseil des ministres turkmène, ce dernier a souligné que cette Conférence, que son pays organise en coopération avec l'Organisation des Nations unies, vise à mettre en place un nouveau programme pour améliorer l'intégration des pays en développement sans littoral dans l'économie mondiale. Il a ajouté que les travaux porteront principalement sur les questions de transport, de connectivité régionale et de transformation numérique.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti; a reçu, samedi, un appel téléphonique de Raşit Meredow, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de la République du Turkménistan, qui a réitéré, à cette occasion, le souhait que la Tunisie soit représentée au plus haut niveau aux travaux de la 3e Conférence des Nations unies sur les pays en développement sans littoral, que le Turkménistan accueillera du 5 au 8 août 2025.

D'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le ministre turkmène a souligné que cette Conférence, que son pays organise en coopération avec l'Organisation des Nations unies, vise à mettre en place un nouveau programme pour améliorer l'intégration des pays en développement sans littoral dans l'économie mondiale. Il a ajouté que les travaux porteront principalement sur les questions de transport, de connectivité régionale et de transformation numérique.

Il a précisé que la portée symbolique de cette rencontre onusienne réside dans le fait qu'elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations unies, et qu'elle précédera le forum marquant l'Année internationale de la paix et de la confiance, qui se tiendra à Achgabat, capitale du Turkménistan, le 12 décembre 2025.

Le ministre turkmène a également exprimé le souhait de son pays de développer les relations politiques et diplomatiques ainsi que la coopération économique avec la Tunisie, les deux pays célébrant cette année le 32e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

De son coté, Mohamed Ali Nafti a salué les relations fraternelles qui lient la Tunisie au Turkménistan depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, soulignant que les deux pays partagent les mêmes valeurs fondamentales visant à instaurer et renforcer la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde, et à défendre les causes justes, au premier rang desquelles la juste cause palestinienne, sous l'égide de l'Organisation des Nations unies. Il a également rappelé la désignation de l'année 2025 comme une année de l'action multilatérale, en tant que pilier de la diplomatie tunisienne.

Le ministre a en outre souligné l'importance des deux événements internationaux que le Turkménistan s'apprête à accueillir en août et en décembre prochains, reflétant l'attachement de ce pays frère aux principes onusiens à la base de la création de l'Organisation des Nations unies.

Par ailleurs, il a exprimé la disposition de la Tunisie à explorer les moyens de développer et de renforcer les relations de coopération et de partenariat avec le Turkménistan, et d'enrichir le cadre juridique qui les régit, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement conjoint, de l'énergie, des énergies renouvelables, du tourisme et de la culture, compte tenu des potentialités naturelles et humaines dont disposent les deux pays.