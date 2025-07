Afrique: Athlétisme/Championnats d'Afrique - L'Algérie termine avec 21 médailles

ABEOKUTA (Nigeria) — Les sélections algériennes d'athlétisme ont terminé les Championnats d'Afrique 2025 U-18 et U-20 (garçons et filles), avec un total de 21 médailles (5 or, 9 argent et 7 bronze), à l'issue de la dernière journée disputée dimanche à Abeokuta (Nigeria).

Les cinq médailles d'or algériennes ont été l'oeuvre d'Aya Amrane (lancer de marteau/U18), Walid Touati (Décathlon/ U-20), Djaber Bar (lancer de marteau/U18), Merah abderraouf (Perche/U-20) et Louaï Lamraoui (saut en longueur/U-20).

Les sélections algériennes ont également décroché neuf médailles d'argent grâce à Mahrez Abdelkader (10.000 m marche/U-18), Mohcen Gherfi (décathlon et Perche /U20), Gacemi Zahr-Eddine (110 m/haies U20), Mohamed Benyaghzer (110 m/haies U18), Benaamane Manar (Heptathlon/U-20), Abed Nesrine (800 m/U-20) et Zenikhri Aya (10.000 m marche/U-20).

Les sept médailles de bronze sont revenues à Adouane Rayane (10.000 m marche/U-20), Walid Ghettas (décathlon/U20), Louaï Lamraoui (110 m/ haies U20), Malak Belmahdi (100 m/haies U20), Sadek Adem (Perche/U-18), Benouli Haithem (Javelot/U-20) et Djalit Narimene (Heptathlon/U-18).

L'Algérie a pris part à ces Championnats d'Afrique avec une quarantaine d'athlètes (garçons et filles), dans différentes spécialités de course, de saut et de lancer.

Un total de 500 athlètes (garçons et filles), représentant 43 pays, étaient engagés dans cette compétition continentale, qui a permis de découvrir de nouveaux talents et de les préparer en prévision d'autres importantes échéances internationales, notamment, les Jeux Olympiques et les Championnats du monde.