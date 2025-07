Madagascar: Mahajanga/Baccalauréat 2025 - Les chefs de centre appelés à appliquer les consignes

La première journée de l'examen du baccalauréat, session 2025, dans la province de Mahajanga s'est déroulée sans incident.

L'effectif des candidats inscrits cette année s'élève à 24 774, dont 1 691 candidats libres. Les chiffres n'ont pas beaucoup évolué par rapport à ceux de la session 2024, selon les responsables.

Le début des épreuves a respecté l'horaire prévu dans les 39 centres d'examen répartis dans quatre régions de la province de Mahajanga : Melaky, Boeny, Betsiboka et Sofia.

« Aucun incident n'a été constaté. L'examen a commencé à l'heure dans les 39 centres d'examen. Nous avons été en contact avec tous les responsables. Nous appelons les chefs de centre à appliquer les consignes reçues lors de la réunion préparatoire de la semaine dernière. Deux nouveaux centres sont ouverts cette année : le lycée Sainte-Jeanne d'Arc à Antanimalandy, à Mahajanga, et un autre à Ambatomainty, dans la région Melaky, complètent le dispositif. L'objectif de cette session est un déroulement harmonieux et serein », a déclaré le président de l'Université de Mahajanga, le professeur Blanchard Randrianambinina, lundi, lors du lancement des épreuves au lycée Philibert Tsiranana à Mangarivotra.

La cheffe de mission de la Présidence, Chantale Razafimanjato, était également présente lors du lancement officiel de l'examen, hier. Elle supervisera le déroulement des épreuves pendant quatre jours à Mahajanga.

Matinées fraîches

Hier, les candidats ont dû se couvrir de pulls, de gros sweat-shirts et de blousons pour affronter une température descendue à 17°C à 6 heures du matin.

Toute la journée, une brise glaciale a soufflé, bien que le soleil ait illuminé un ciel très bleu et dégagé. Étonnamment, le mercure est monté jusqu'à 31°C vers 15 heures.

Durant la semaine, les matinées resteront fraîches. La météo prévoit une température de 18°C chaque matin jusqu'à vendredi.

Par ailleurs, les alentours de plusieurs centres d'examen dans la ville de Mahajanga -- tels que le collège Notre-Dame, Saint-Gabriel, le lycée FJKM Ziona Vaovao et le CEG Ampisikina -- se sont transformés en bivouacs provisoires et en lieux de pique-nique.

La majorité des candidats ont préféré rester sur place pour déjeuner plutôt que de rentrer chez eux à midi. Les parents ou membres des familles s'agglutinent devant les portails vers 11 heures, munis de paniers-repas.

« Nous habitons à Antanimalandy et il faut compter au minimum 45 minutes pour rentrer et déjeuner. Ensuite, il faut revenir. Le temps est insuffisant pour faire l'aller-retour. De plus, les frais de transport sont trop élevés. Il faut prendre un bajaj, à 1 500 ariary la course, et les bus sont trop lents et bondés à midi. C'est mieux de rester et de pique-niquer dans la cour de l'église FJKM Ziona Vaovao», a déclaré une mère d'une candidate du lycée FJKM à Tsaramandroso.

Le plus jeune candidat, âgé de 14 ans, est originaire d'Antsakabary, tandis que le doyen, âgé de 58 ans, est inscrit au lycée Philibert Tsiranana de Mahajanga.