Madagascar: Tourisme - Arrivée de la première vague de vacanciers

Les premiers vacanciers à Mahajanga envahissent les lieux publics, notamment le bord de mer. Les rues de la ville ont toutes été réhabilitées. La circulation est plus fluide qu'auparavant. La différence se fait sentir dès l'entrée de la ville, à Belobaka, dans la commune de Mahajanga II, sur la RN4. Le temps des embouteillages monstres à Tsaramandroso pour se rendre à la plage est révolu.

La transformation de la ville est tangible et réelle. Les jardins publics situés devant le grand baobab à Mahajanga Be, les aires de jeux au jardin d'Amour sur la Corniche, ainsi que le Village touristique ont été rénovés et embellis. Mieux encore, les responsables municipaux ont décidé de déplacer au Village touristique les différents manèges, autos tamponneuses, toboggans et autres jeux pour enfants.

Auparavant, ces installations occupaient une partie du boulevard Poincaré, en bordure de mer, rendant la circulation et l'accès des véhicules très difficiles, voire interdits. « C'est une bonne nouvelle pour nous, car nos commerces ne sont plus cachés et les clients peuvent venir sans aucune contrainte. Avant, ils devaient garer leur voiture plus loin », indique une marchande de brochettes au bord de la mer.

Au Village touristique, les jets d'eau lumineux attirent les vacanciers et rendent les promenades bien plus agréables qu'auparavant.

Le nombre de véhicules qui arrivent à la gare routière nationale d'Aranta et à celle de Cotisse a considérablement augmenté ces derniers jours. Le mauvais état de la route nationale n°4, reliant Antananarivo et Mahajanga, n'a pas empêché les juillettistes de venir car la majorité d'entre eux possède des véhicules tout-terrain.

Trois vagues de visiteurs attendues

Durant la haute saison touristique, trois vagues de visiteurs sont attendues à Mahajanga. La première est déjà arrivée et repartira dans une semaine au plus tard. Des étrangers et des nationaux résidant à l'étranger sont également venus spécialement pour assister à la cérémonie du Bain des reliques au début du mois de juillet.

Le pic de la saison sera pour le mois d'août. La ville de Mahajanga sera encore plus animée durant les trois premières semaines du mois. La dernière vague débarquera vers la fin du mois d'août et s'étendra jusqu'au début du mois de septembre. Ce seront les derniers vacanciers à visiter la Cité des Fleurs.

La majorité des estivants vient des Hautes Terres pour fuir le froid glacial de la capitale. D'autres proviennent également d'autres régions, voire de l'étranger. De nombreuses animations sont prévues durant ces deux mois de grandes vacances. L'Office régional du tourisme de Boeny propose plusieurs sites touristiques à découvrir, notamment les grottes d'Anjohibe, le lac sacré de Mangatsa et le cirque rouge au Grand Pavois.