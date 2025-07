Madagascar: Région Diana - Redynamisation du parti TGV

Les élus et les responsables désignés affiliés au parti Tanora Gasy Vonona (TGV) dans la région Diana, ainsi que des représentants des comités TGV de plusieurs communes, se sont donné rendez-vous dimanche pour exprimer leur engagement à accompagner le processus de leur redynamisation.

L'objectif affiché est de renforcer la présence du parti au niveau local et de consolider sa proximité avec la population. À travers cette restructuration, le parti au pouvoir entend affirmer son enracinement sur le terrain, se montrer capable d'innover et de corriger ses méthodes afin de mieux concrétiser sa vision du développement.

Le parti veut miser sur une plus grande implication des jeunes, une amélioration des méthodes de travail et l'émergence de nouveaux leaders compétents, respectueux des valeurs fondamentales de la politique. Ainsi, à travers ces rencontres régionales, les représentants locaux du parti s'engagent à revitaliser les bases militantes et à encourager l'adhésion des jeunes. Cette relance vise également à favoriser l'émergence de nouveaux leaders locaux, ancrés dans les réalités de leur territoire.

Ces consultations de proximité, organisées dans plusieurs régions, ont pour but de dresser un état des lieux des activités du parti, d'identifier les défis locaux et, surtout, de repositionner les valeurs fondatrices qui ont porté le parti au sommet de l'État. Elles permettent également de faire remonter les doléances des populations et d'adapter les actions du parti aux réalités du terrain.

« Il ne s'agit pas d'une campagne politique, mais d'un travail de fond pour réconcilier les structures locales avec les attentes des citoyens », souligne la secrétaire nationale du parti chargée de la province d'Antsiranana, Jocelyne Rahelihanta, tout en rappelant que le parti TGV constitue le socle même du régime actuel, d'où la nécessité de le remettre à sa juste place sur l'échiquier politique.

Le parti au pouvoir espère reconstruire une base solide, prête à relever les défis politiques à venir.