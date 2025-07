Madagascar: Portrait - Élodie affirme son ascension dans la scène musicale

À seulement 22 ans, Élodie Ranaivoson, chanteuse et étudiante en psychologie, dévoile un EP poignant intitulé « Between The Lines », et s'impose comme une artiste prometteuse à suivre de près.

«Je voulais un nom de scène original, mais j'ai choisi de rester fidèle à moi-même ». Avec une sincérité désarmante, Élodie Ranaivoson - simplement « Élodie » sur scène - trace sa voie entre musique et psychologie. Étudiante en Master 2, elle vient de sortir un EP baptisé « Between The Lines », une oeuvre intime et pleine d'émotion. Une aventure musicale qu'elle mène avec passion et authenticité.

C'est au pied d'un sapin de Noël que tout commence. À 4 ans, on l'encourage à chanter pour faire venir les cadeaux. « C'est là que j'ai compris que j'aimais chanter », confie-t-elle. De la chorale de l'école primaire à ses premiers covers publiés sur Facebook à l'adolescence, Élodie n'a jamais cessé de faire vibrer sa voix. En parallèle de ses études, elle intègre un club de musique universitaire, tisse des liens artistiques, apprend la guitare, la flûte, puis, plus récemment, le piano. De Céline Dion à Mariah Carey, les grandes figures de la soul et de la pop ont nourri son univers musical dès l'enfance.

« J'ai posté mes premières vidéos sans prétention... puis les partages se sont enchaînés ».

Évolution

À 14 ans, ses vidéos de reprises, publiées timidement sur Facebook, rencontrent un écho inattendu. Les commentaires enthousiastes se multiplient. L'adolescente se transforme en artiste : le rêve d'enfant prend forme.

Initialement attirée par la pop pure, Élodie développe aujourd'hui un son à la croisée du jazz et de la pop, nourri par ses multiples influences. Son premier EP, « Between The Lines », illustre cette évolution. Publié le 28 juin, il explore les différentes facettes d'une rupture amoureuse en cinq titres, chacun apportant un regard sensible sur le chagrin, la reconstruction et l'introspection. « J'ai voulu explorer les émotions d'une rupture dans toute leur complexité », explique-t-elle.

« Parfois, l'inspiration me vient en écoutant une chanson, en faisant le ménage... ou même en dormant ! »

Son processus créatif, à la fois spontané et éclectique, s'appuie sur des thèmes récurrents comme l'amour, mais s'ouvre aussi à des sujets plus profonds tels que la santé mentale, en lien direct avec son parcours universitaire. Ce mélange entre art et études confère à ses textes une intensité émotionnelle unique.

Élodie incarne cette nouvelle génération d'artistes malgaches : connectée, créative et résolument sincère. Sa voix douce, son écriture touchante et sa détermination discrète dessinent un avenir prometteur. À l'écoute de « Between The Lines », on comprend vite que cette jeune femme ne possède pas seulement une jolie voix, mais aussi un message à transmettre... entre les lignes.