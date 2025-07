Afrique Australe: La pièce «Breakfast With Mugabe» plonge dans le psychisme du défunt président zimbabwéen

La pièce de théâtre Breakfast With Mugabe, écrite dans les années 2000 par le Britannique Fraser Grace, reprend vie sur les planches du Market Theatre de Johannesbourg. Elle s'inspire des rumeurs autour du fait que le président zimbabwéen de l'époque, Robert Mugabe, aurait consulté un psychologue blanc. Elle ausculte, de manière fictionnelle, la psyché de l'ancien dirigeant, décédé en 2019.

La pièce explore la personnalité complexe de celui qui a été le libérateur du Zimbabwe, puis est devenu, au fil des années, un tyran. De quoi évoquer un personnage très shakespearien, puisque Robert Mugabe est ici hanté par l'esprit d'un ancien camarade de lutte, à l'image de Macbeth. Il est joué par Themba Ndaba : « Les gens pensent à lui de façon très différente, et quand je joue ce personnage, je sais que chacun va avoir sa propre idée le concernant. Donc, c'est un défi, mais c'est très intéressant ! »

Une pièce jamais jouée sur le continent

Bien qu'elle soit consacrée à l'histoire du Zimbabwe, la pièce n'avait jamais été jouée sur le continent. Le metteur en scène, Calvin Ratladi, souhaitait lui apporter son point de vue : « Je me suis dit qu'il était temps de la réimaginer à partir d'un contexte et d'une perspective africaine. Et étant donné la situation politique actuelle, je trouve que c'est un moment opportun pour remonter cette pièce, comme une forme de commentaire sur les dirigeants du monde. »

Mais, au-delà de la figure de Robert Mugabe, le texte souligne aussi comment l'histoire coloniale continue de peser sur le Zimbabwe, et comment le pays doit affronter ses démons pour avancer, selon son auteur Fraser Grace : « Comme on le sait, si on ne peut pas se confronter à son passé, il est très difficile d'aller de l'avant. Donc, le Zimbabwe, comme beaucoup d'autres pays, doit encore travailler sur ces questions. »

La pièce, qui se joue jusqu'au 10 août, offre aussi une meilleure compréhension pour les Sud-Africains de ce qui a pu pousser leurs voisins zimbabwéens à émigrer.

Le Market Theatre, une institution culturelle en pointe dans la lutte pour l'égalité Le Market Theatre est une institution à Johannesbourg, et fêtera, l'année prochaine, ses 50 ans. Créé sous l'Apartheid, dans les anciens bâtiments d'un marché aux fruits et légumes, il a été pensé, à l'époque, comme un outil de résistance face à l'oppression.

Et, encore aujourd'hui, il a su conserver son esprit politique et rebelle, selon son directeur artistique, Greg Homann. : « Le théâtre a ouvert ses portes la même semaine que les émeutes de Soweto [en 1976, NDLR]. Et il a commencé à recevoir un public sans division raciale, ce qui était quelque chose d'illégal sous l'Apartheid. Donc, ce moment clé nous a vraiment lié à l'histoire. On continue aujourd'hui de porter cet héritage politique, et la façon dont cet endroit, les artistes qui sont passés par là, et le public, ont pu utiliser l'art comme un vecteur pour amener du changement et pour éduquer, conscientiser, et amuser, tout cela reste au coeur de ce que l'on fait. Je ne pense pas que ça, ça changera. Ce qui change, c'est le contexte politique dans lequel on évolue. Alors que notre monde se transforme, nous essayons de faire en sorte que notre programmation continue d'avoir un lien avec la politique contemporaine, en premier lieu en ce qui concerne l'Afrique du Sud, mais aussi le continent africain, et puis tout le reste. »