Tunisie: Village artisanal de Nabeul - Un chantier de 5 millions de dinars démarre le 4 août

Les travaux de la première tranche du projet de réaménagement et d'extension du village artisanal de Nabeul démarreront officiellement le 4 août prochain, après plus de douze années de blocage. Le chantier a débuté ces derniers jours avec la démolition des anciens bâtiments de la délégation régionale de l'artisanat, marquant la première étape concrète du projet tant attendu.

Ce projet, dont le coût dépasse les 5 millions de dinars, vise à transformer ce site situé au coeur de Nabeul en véritable pôle économique et créatif dédié à l'artisanat. Il permettra non seulement de moderniser l'infrastructure existante, mais aussi d'en faire un lieu d'innovation, d'exposition, et de commercialisation des produits artisanaux régionaux.

Selon Sana Mansour Zine, déléguée régionale de l'artisanat à Nabeul, la réalisation de cette première tranche s'étendra sur 360 jours conformément au calendrier contractuel. Les travaux sont financés par le budget du Fonds national de l'artisanat et se déroulent sur un terrain appartenant à l'Office national de l'artisanat.

Parmi les composantes principales de cette phase figurent notamment : la construction d'une salle polyvalente pour les expositions, conférences et événements liés à l'artisanat, l'aménagement de plusieurs ateliers destinés aux métiers artisanaux légers, la création d'un espace dédié à l'innovation et au design, baptisé "Hub Design", s'étendant sur plus de 600 m² et la construction du nouveau siège administratif de la délégation.

La responsable a salué les efforts des autorités régionales, qui ont permis de lever les obstacles juridiques, techniques et financiers ayant freiné le projet pendant plus d'une décennie. Elle a également souligné la rapidité des procédures ayant mené à la sélection d'une nouvelle entreprise et à la signature du contrat de réalisation.