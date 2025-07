Tunisie: Le ministre du Commerce supervise la signature d'accords d'exploitation du Complexe des viandes rouges de Ben Guerdane par la Société Elouhoum

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a supervisé, lors de la première journée de sa visite de deux jours dans le gouvernorat de Médenine, la signature d'une convention de transfert de gestion et le démarrage de l'exploitation du Complexe des viandes de Ben Guerdane entre la municipalité de Ben Guerdane et la Société Elouhoum.

Il a également présidé la signature d'une deuxième convention-cadre de partenariat et de coopération pour une expérience pilote entre la Société et l'Association de l'élevage camelin du Sud, annonçant le démarrage officiel des procédures d'exploitation de ce projet national majeur.

Selon cette première convention, la Société Ellouhoum assurera l'exploitation provisoire du complexe de Ben Guerdane jusqu'à la création d'une société de gestion spécifique, en cours de constitution. Ce complexe est équipé des meilleurs outils conformes aux normes sanitaires internationales, similaires à ceux utilisés dans les abattoirs européens. C'est le premier du genre en Tunisie, avec une capacité annuelle dépassant 3 000 têtes, selon Mohamed Bahri Gabsi, gestionnaire délégué de la Société des Viandes.

Gabsi a ajouté que la société exploitera le complexe selon une vision basée sur son expertise en gestion des abattoirs, dans le but de créer une plateforme de distribution de viande dans le sud tunisien et de mettre en oeuvre la politique du ministère en matière de régulation et de proposition de produits à des prix abordables.

L'exploitation effective du complexe commencera officiellement dans environ deux semaines, après la finalisation de certains aménagements techniques. Le transfert de gestion a été décidé par la Commission des grands projets en janvier 2025.

Dans le cadre de cette expérience pilote, la Société assurera la distribution de viande caméline dans ses points de vente, y compris le centre principal, les points de la banlieue de Tunis et les grandes surfaces, dans le but d'intégrer cette viande dans les habitudes de consommation tunisiennes.

La municipalité de Ben Guerdane s'engage, en vertu de la convention, à fournir un vétérinaire et à assurer la collecte des déchets, en attendant la signature d'un avenant relatif à l'exploitation du marché aux bestiaux, qui démarrera en 2026, selon Youssef Lafi, secrétaire général par intérim de la municipalité.

Quant à la deuxième convention, elle prévoit que l'Association de l'élevage camelin du Sud à Ben Guerdane s'engage à fournir à la Société une livraison quotidienne de 5 à 10 têtes, pouvant augmenter selon la demande, selon Salah Rabii, représentant de l'association.

Rabii a assuré que l'association est prête à satisfaire tous les besoins de la société en viande caméline, compte tenu de l'abondance de la matière première dans le sud-est et de l'adhésion de la majorité des éleveurs au projet.

D'après Ammar Jemai, commissaire régional au développement agricole à Médenine, le sud-Est compte plus de 25 000 têtes de dromadaires, dont plus de 13 000 dans le gouvernorat de Médenine, qui abrite aussi plus de 500 000 têtes d'ovins.

Il est à noter que le Complexe des viandes rouges de Ben Guerdane, dont le lancement officiel d'exploitation a été donné aujourd'hui, a été réalisé dans le cadre du projet de développement agricole et pastoral et des systèmes associés, visant à renforcer la filière des viandes rouges à Médenine et dans le Sud-Est, en valorisant l'ensemble de ses produits, en fournissant de la viande de qualité pour le marché national, et en visant l'exportation vers les pays voisins, tout en générant une dynamique économique.