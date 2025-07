Madagascar: Nosy Tanihely - Un système de réservation en ligne obligatoire pour tous les visiteurs

On ne peut plus se rendre au parc national marin de Nosy Tanihely à n'importe quel moment.

A compter du 1er août 2025, un système de réservation en ligne obligatoire est mis en place pour tous les visiteurs désirant découvrir cet aquarium naturel géant de Madagascar en effectuant des plongées ou snorkeling. Cette initiative a été prise par Madagascar National Parks en étroite collaboration avec l'Office Régional du Tourisme de Nosy-Be et la Commune Urbaine de Nosy-Be ainsi que la mairie de Nosy Magnitry.

« L'objectif consiste à améliorer l'organisation des visites tout en protégeant durablement l'écosystème marin du parc », a annoncé la directrice exécutive du Parc national Marin de Nosy Tanihely, Landisoa Randimbison.

Tarifs inchangés

Pour pouvoir s'y rendre, les touristes aussi bien nationaux qu'internationaux, qui veulent découvrir la biodiversité marine exceptionnelle de ce parc marin sont ainsi tenus de s'inscrire sur une plateforme de réservation en ligne via l'adresse htpp://park.aiolia.us/nosytanihely. C'est le canal unique d'accès à ce site le plus prisé par les voyageurs choisissant la destination Nosy-Be. « Elle permettra de mieux planifier les arrivées, d'améliorer l'organisation des visites, de préserver les zones sensibles tout en offrant une expérience plus fluide et respectueuse de l'environnement », a-t-on indiqué.

En revanche, les tarifs d'entrée au parc marin restent inchangés. Par ailleurs, l'équipe se chargeant de la gestion du parc Nosy Tanihely s'engage à assurer un accompagnement humain adapté pour les visiteurs, les guides touristiques et les opérateurs oeuvrant dans le secteur afin de faciliter la transition progressive.

Il est à rappeler qu'on peut observer des bandes de poissons multicolores, des tortues marines vertes et imbriquées et des raies pastenagues à points bleus ainsi qu'un écosystème marin riche en coraux, à Nosy Tanihely. On peut également y découvrir des lémuriens et des caméléons panthères très colorés.