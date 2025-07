Ile Maurice: Séquences de plusieurs vies dans une même vie...

Depuis deux ans, il est sorti de sa retraite, à la demande du directeur des publications de La Sentinelle, Nad Sivaramen, pour réaliser deux rubriques - le mardi, où il décrypte des people du monde du cinéma, de la musique etc : et le vendredi, où il nous livre sa manière de voir l'actualité locale et internationale. Vous aurez compris qu'il s'agit de Jacques Maunick, journaliste de la presse écrite et parlée locale et internationale pendant des décennies. Cette semaine, nous lui faisons l'honneur de le mettre du bon côté de l'écran en lui empruntant sa rubrique.

Vendredi dernier, sa biographie écrite par une ancienne journaliste de la MBC, Anuradha Deenapanray, a été lancée en toute simplicité avec ses proches et quelques amis au Hennessy Park, à Ébène (voir quelques photos). L'ouvrage d'une centaine de pages raconte le parcours du «ti kreol ward kat», devenu par la force de sa curiosité, sa détermination, sa passion, et surtout sa parole libre, ses mots francs et ses idées avant-gardistes, un grand Mauricien, une autorité du paysage médiatique, artistique, culturel et littéraire de Maurice», écrit l'auteure sans sa préface.

Anuradha a tenu à écrire cet ouvrage pour exprimer sa reconnaissance à celui, qui a été son mentor et qui a formé des générations de journalistes et animateurs radio, en leur apprenant à «voir, dire et penser autrement». Elle s'est battue avec lui pendant des années avant qu'il ne lui donne son feu vert et finalement en 2023-2024, après une série d'entretiens totalisant une centaine d'heures, elle a choisi en accord avec lui de présenter «l'homme des médias, le passionné de musique, de cinéma et de cultures tant africaines qu'asiatiques, fier de ses origines de sang-mêlé» et «un Mauricien dans l'âme»...

L'ouvrage n'est pas une biographie chronologique mais se déroule de manière décalée en tranches d'une vie vécue à cent à l'heure - à la Sorbonne où il fit ses études, ses années d'enseignant... ses petits boulots au noir à Paris... comme DJ dans une grosse boîte black... son expérience à RFI et en Afrique... son retour et son parcours dans les médias à Maurice.

Au-delà de ses chemises bariolées et de ses lunettes et chaussures bleues, elle dépeint le fin pédagogue, qui, malgré une santé fragile, vit toujours à cent à l'heure dans sa tête, s'intéresse aux dernières nouveautés sur tout, qu'il fait découvrir aux autres... mais aussi l'humaniste athée avec une grande gueule, mais en vérité un grand sentimental romantique.

L'octogénaire novateur et créatif dans l'âme, qu'Anuradha appelle toujours M. Maunick, «continue à être un spectateur actif et un analyste aguerri de l'évolution de la société mauricienne, avec la même fraîcheur, la même perspicacité et la même acuité intellectuelle. C'est ça la retraite... à la manière de Zak», dit-elle. Et lui résume l'essence de l'ouvrage en cette phrase : «À côté de chaque homme, il y a une femme.»

Marie, Lady Ursule et Jacques.

L'auteure Anuradha Deenapanray et l'éditeur, Cyril Palan.

La mère et la fille de l'auteure, ses premières lectrices.

Manda Boolell.

Vishwanee Delmage

Torriden Chellapermal.

Sarah Persand.

Nando Bodha

Odile et Pierre Argo.

Vijaya Teelock.

Eric Triton.