Soudan: Khaled Al-Eaysir prend ses fonctions de ministre de la culture, de l'Information et du tourisme

M. Khaled Al-Eaysir a pris aujourd'hui ses fonctions de ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, après avoir prêté serment et officiellement pris ses fonctions au siège du ministère.

A son arrivée au siège du Ministère, il a été reçu par le Dr Graham Abdel Qader, Sous-secrétaire à la Culture, et Mme Samia Al-Hadi, Sous-secrétaire à l'Information, ainsi que par un certain nombre de dirigeants et d'employés du Ministère, qui ont chaleureusement accueilli son retour dans une scène empreinte d'appréciation et de chaleur, reflétant l'esprit d'une équipe unie et une volonté d'avancer dans l'accomplissement des devoirs nationaux.

Dès sa prise de fonctions, le Ministre a commencé son travail en affirmant son engagement à poursuivre les projets et programmes qu'il avait initiés précédemment, tout en travaillant à développer les horizons des médias, de la culture et du tourisme, de manière à atteindre les objectifs nationaux du Gouvernement de l'Espoir et à répondre aux aspirations de la prochaine phase.

Le retour du ministre Al-Eaysir représente un coup de pouce significatif pour l'écosystème médiatique, culturel et touristique du Soudan. Elle représente également une opportunité d'améliorer la performance institutionnelle et de consacrer un travail sérieux à un esprit de responsabilité et de renouveau, sous l'égide du Gouvernement de l'Espoir, d'une manière qui serve la nation et s'aligne sur les aspirations de son peuple à l'illumination, au développement et à la stabilité.