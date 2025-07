Le directeur général du ministère de l'Éducation de l'État du Nord, M. Al-Tijani Ibrahim a salué les rôles joués par la Commission d'Aide Humanitaire et les organisations nationales et internationales opérant dans l'État du Nord dans les domaines du travail humanitaire et bénévole.

Lors de la réunion du secteur de l'éducation qui s'est tenue aujourd'hui dans les bâtiments du ministère de l'Éducation, à laquelle ont participé un certain nombre d'organisations, il a salué les efforts des organisations du secteur de l'éducation et les programmes et projets qu'elles ont mis en oeuvre au cours de la période écoulée, notamment l'amélioration de l'environnement scolaire, le projet « Makana » et le projet « Espaces sûrs ».

Il a souligné la réalité de l'éducation et les interventions humanitaires urgentes nécessaires pour moderniser le secteur de l'éducation.

Pour sa part, le commissaire de la Commission d'aide humanitaire de l'État du Nord, le Dr Abdul Rahman Ali Khairi, a appelé à l'importance d'un consensus sur la manière de servir le secteur.

Il a souligné que l'éducation gratuite est un droit garanti par les constitutions de l'État et par le ministère, appelant les étudiants à ne pas être contraints de répondre aux besoins financiers des écoles. La réunion a passé en revue les efforts passés et actuels des organisations dans le cadre des plans pour le premier semestre de l'année en cours.