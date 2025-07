Madagascar: Basketball/Tojonirina Harilala Andriamanantsoa - « Être arbitre international demande de la rigueur »

interview

Marié et père de deux enfants, arbitre international malgache de basketball en 5x5 et en 3x3, Tojonirina Harilala Andriamanantsoa revient sur son parcours, les exigences du métier et les réalités de la profession.

Quand et comment avez-vous commencé votre carrière d'arbitre ?

J'ai débuté en 2012, dans mon quartier, en officiant de petits matchs entre jeunes. Petit à petit, je me suis formé aux règles, avec plus de rigueur, jusqu'à intégrer le circuit officiel de la Fédération Malgache de Basketball. Et maintenant, j'y suis.

Quelles sont les qualités indispensables pour devenir arbitre de basketball, surtout au niveau international ?

Il faut d'abord connaître et aimer le basketball et ses rouages. Ensuite, il est essentiel de maîtriser parfaitement les règlements, et il faut les apprendre par coeur et même, dans les moindres détails. Et bien sûr, parler anglais est indispensable, surtout à l'international.

Depuis quand êtes-vous arbitre international? Quelles sont les conditions à remplir pour y arriver?

J'ai obtenu ma licence internationale en 2019 pour le basketball 5x5, et celle du 3x3 l'année suivante, en 2020. Les conditions sine qua non pour devenir arbitre sont d'avoir une excellente condition physique. Il faut réussir les tests d'endurance, notamment le test de Cooper qui est obligatoire. Il s'agit d'un moyen pratique, simple et stimulant à la fois, de vérifier la condition physique des individus. Ce n'est qu'après cela que l'on peut passer le test sur les règlements.

Dans quels pays avez-vous arbitré jusqu'ici ? Et peut-on vivre du métier d'arbitre international ?

J'ai eu la chance d'officier dans plusieurs pays africains : l'Ouganda, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana et le Kenya. Vivre uniquement de l'arbitrage n'est pas encore financièrement viable, même avec les licences internationales 5x5 et 3x3. Mais c'est un excellent complément de revenu. Pour moi, c'est surtout une vraie passion.