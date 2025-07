Madagascar: Judo - Sanda et Coline en stage de haut niveau en Suisse

Les jeunes sous les projecteurs. Outre la participation de huit judokas aux championnats d'Afrique des cadets et juniors à Luanda, en Angola, la semaine passée, la Fédération aligne également deux autres jeunes au camp d'entraînement de haut niveau en Suisse. Les deux représentants malgaches sont Sanda Rakotomalala, champion de Madagascar chez les cadets (-66 kg), et Coline Rabetafika chez les cadettes (-63 kg). Ils sont accompagnés et encadrés par le directeur technique national, Mamy Randriamasinoro.

Ce prestigieux « Sergueï Training Camp » et « IJF Youth Training Camp NATSU », édition 2025, se déroule du 20 au 26 juillet à Fiesch, en Suisse. Ce stage, qui en est à sa onzième édition, regroupe plus de trois cents jeunes judokas venus du monde entier. Il est organisé sous l'égide de la Fédération Internationale de Judo et du Comité international olympique.

Dans un cadre exceptionnel, en altitude, au coeur des Alpes suisses, les participants bénéficieront d'un programme intensif comprenant deux séances quotidiennes de judo axées sur les techniques et « randoris », une séance de préparation physique chaque jour, des ateliers et échanges avec des entraîneurs médaillés olympiques et mondiaux, des conférences, un travail tactique, ainsi que des moments de découverte culturelle tout au long de la semaine.