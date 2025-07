Cote d'Ivoire: Mansa Bank mise sur le modèle numérique dans un marché ivoirien encombré

Mansa Bank, basée à Abidjan, suit une voie différente dans le secteur bancaire mature de l'Afrique de l'Ouest.

Mansa Bank, basée à Abidjan, emprunte une voie différente dans le secteur bancaire mature de l'Afrique de l'Ouest. Plutôt que de se développer par le biais d'un vaste réseau de succursales, la banque opère avec un modèle allégé de type digital-first et se concentre sur les entreprises clientes.

Fondée par El-Hassana Kaba, ancien PDG d'Atlantique Banque Sénégal, Mansa Bank a réalisé un bénéfice net cumulé de 10 milliards de francs CFA en cinq ans et prévoit d'atteindre 450 milliards de francs CFA d'actifs d'ici 2024.

Avec le soutien d'actionnaires tels que Mansa Financial Group (38,65 %), la BOAD et Askia Assurance (7,64 % chacun), la banque a augmenté son capital de 12 milliards de francs CFA à 22 milliards de francs CFA grâce aux bénéfices non distribués. Oasis Capital, qui détenait 16,12 %, s'est retiré en mars en faveur des fondateurs et d'un nouvel investisseur privé.

Mansa exploite une seule agence à Abidjan et prévoit d'en ouvrir une deuxième à San Pedro. Une application de banque mobile est prévue pour la fin de l'année 2025.

Points clés à retenir

Mansa Bank se positionne comme une banque d'entreprise numérique avec l'ambition d'atteindre un total d'actifs de 1 000 milliards de francs CFA d'ici 2030. Contrairement aux banques traditionnelles de la région qui ont construit de vastes réseaux de succursales avant de se numériser, Mansa renverse le modèle en donnant la priorité à la rentabilité et aux outils numériques dès le départ.

Sa stratégie reflète celle de Bridge Bank, en se concentrant sur les PME et les entreprises plutôt que sur la grande distribution. Mais des défis subsistent. Dans les marchés de l'UEMOA, le refinancement dépend de la collecte des dépôts, ce qui est plus difficile à réaliser sans une base de détail et une présence dans les agences. Pour se diversifier, Mansa lance une société de gestion et d'intermédiation (SGI) pour guider les PME vers la BRVM.

La banque vise à atteindre un capital de 35 milliards de francs CFA d'ici à la fin de l'année 2025 pour soutenir cette croissance. Cependant, la concurrence des opérateurs historiques tels que la Société Générale, NSIA Banque et Ecobank reste intense, et le modèle allégé de Mansa sera mis à l'épreuve par des contraintes réglementaires, de financement et d'acquisition de clients dans les années à venir.