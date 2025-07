Cote d'Ivoire: Le pays élargit sa stratégie de financement avec des obligations samouraïs et de la dette verte

La Côte d'Ivoire élargit ses sources de financement afin de répondre aux besoins croissants d'investissement et de financer son budget de 23,3 milliards d'euros.

La Côte d'Ivoire élargit ses sources de financement alors qu'elle cherche à répondre aux besoins croissants d'investissement et à financer son budget de 23,3 milliards d'euros. Ce mois-ci, le gouvernement a levé 50 milliards de yens (environ 336 millions de dollars) par le biais d'une obligation Samurai à la Bourse de Tokyo - sa première émission au Japon. L'obligation à dix ans est assortie d'un taux d'intérêt de 2,3 % et fait suite à une euro-obligation de 1,75 milliard de dollars émise plus tôt cette année.

Le ministère des finances a déclaré que cette initiative s'inscrivait dans le cadre d'une stratégie plus large visant à diversifier les options de financement et à réduire la dépendance à l'égard des prêteurs traditionnels. Avant l'émission de l'obligation Samouraï, le pays devait déjà environ 900 millions de dollars à des institutions japonaises. En janvier, il a obtenu un prêt de 400 millions d'euros de Mitsubishi UFJ Financial Group par le biais d'un cadre de dette pour le développement soutenu par la Banque mondiale.

La Côte d'Ivoire se prépare également à émettre des obligations vertes et bleues en partenariat avec la Banque africaine de développement et d'autres organisations internationales. L'objectif est de mobiliser plus de 2 milliards de dollars pour des investissements liés au climat. D'autres discussions sont en cours avec les pays du Conseil de coopération du Golfe pour trouver d'autres moyens de financement.

Points clés à retenir

Confrontée à de longs délais de la part de ses bailleurs de fonds traditionnels, la Côte d'Ivoire rééquilibre activement son portefeuille d'emprunts. Le gouvernement se tourne vers des marchés moins conventionnels - le marché obligataire japonais du yen, les instruments de financement du climat et les fonds souverains du Moyen-Orient - pour obtenir un financement plus rapide et plus flexible. Avec une dette représentant 58,1 % du PIB, Abidjan vise des coûts d'emprunt modérés tout en alignant les nouvelles dettes sur les priorités environnementales et sociales.

Cette stratégie à plusieurs volets donne à la Côte d'Ivoire une plus grande autonomie dans sa planification fiscale, contribue à réduire l'exposition aux risques liés à une source unique et positionne le pays comme un précurseur en matière de finances publiques africaines innovantes. Le prochain test sera l'exécution : attirer les bons investisseurs, maintenir la transparence et gérer les risques de change et de taux d'intérêt à travers cette diversité de dettes.