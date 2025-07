Congo-Brazzaville: Emulation scolaire 2024-2025 - Des bourses aux meilleurs élèves de l'Ecole internationale chinoise

L'émulation marquant la fin de l'année scolaire 2024-2025 à l'Ecole internationale chinoise (EIC) s'est déroulée, la semaine dernière, au Palais des congrès de Brazzaville, sous le patronage de la direction départementale de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. La société chinoise Soremi a offert des bourses aux meilleurs élèves.

L'interprétation des hymnes nationaux du Congo et de la Chine par les élèves du primaire et du collège de l'EIC a marqué le début de la cérémonie. Le directeur général de l'établissement, Gildas Niakissa, a pris ensuite la parole pour son mot de circonstance, rendant hommage à Cheng Feng, promoteur de cette école, puis signifiant que les projets menés cette année témoignent de la vitalité de l'EIC.

Des initiatives innovantes ont vu le jour, portées par l'enthousiasme des élèves et le professionnalisme des équipes pédagogiques et administratives. Ces réalisations collectives ont contribué à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté éducative. « Notre engagement est d'offrir continuellement une éducation de qualité pour préparer nos élèves à devenir des citoyens responsables et éclairés. A cet effet, nous saluons avec fierté le dévouement et l'expertise de notre équipe d'enseignants qui sont prêts à soutenir nos élèves dans leur parcours scolaire.

Grâce à vous, chers enseignants, nos six meilleurs élèves aux tests de HSK 2 et 3 prendront part au camping d'automne en Chine, du 12 au 27 octobre 2025. Ce voyage qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation des colonies de vacances et dont la prise en charge est assurée par notre école depuis l'année scolaire 2023-2024 est une importante occasion pour nos élèves de s'intégrer dans un bain linguistique et culturel avec le peuple chinois », a déclaré le directeur général.

Aux parents d'élèves, il a reconnu que la collaboration entre eux et l'école a créé une base solide sur laquelle les élèves ont pu construire leur succès. Il a félicité les élèves pour les résultats de cette année et a fait savoir que la rentrée scolaire prochaine s'annonce déjà prometteuse, avec des nouvelles opportunités d'apprentissage stimulantes. En plus de la langue chinoise depuis la maternelle, de l'informatique et de l'anglais à partir du CE1, des nouvelles disciplines intégreront le panel de programme d'enseignement étoffé de cette école, à savoir la technologie au collège, le droit, l'économie, l'entrepreneuriat et l'initiation au pilotage des drones au lycée.

Une bourse pour encourager les jeunes à apprendre la langue et la culture chinoises

Pour sa part, le vice-président de la société Soremi, Zhang He, remettant des bourses d'études Soremi aux meilleurs élèves, a indiqué que l'EIC, en tant qu'établissement bilingue (français chinois), a pour vocation de permettre aux élèves de découvrir la culture chinoise, de consolider l'amitié sino-congolaise, et d'élargir leur horizon ainsi que leur compétitivité dans un monde de plus en plus internationalisé.

C'est dans ce but que la société a mis en place la bourse Soremi afin d'encourager les jeunes congolais passionnés de culture chinoise à apprendre la langue et à mieux connaître la culture traditionnelle de la Chine. C'est une contribution de Soremi aux échanges culturels sino-congolais. « La société Soremi est la première mine modernisée de la République du Congo intégrant extraction, traitement et métallurgie, produisant du cuivre et du zinc métalliques. Elle a apporté une contribution majeure au développement économique du Congo, marquant une étape importante dans l'histoire industrielle du pays.

A ce jour, plusieurs excellents diplômés de l'Institut Confucius ont rejoint notre entreprise. Par ailleurs, nous avons conclu un accord avec l'Université Marien-Ngouabi pour établir une base de stage pour les étudiants chez Soremi, dans le but de renforcer la formation de talents nationaux dans le secteur minier », a fait savoir le vice-président de Soremi.

Zhang He a ajouté que cette société suit les visions de développement prônées par les dirigeants chinois et congolais, et adhère à la philosophie de développement. « Nous continuerons à promouvoir diverses actions sociales dans les domaines de l'éducation et de la santé communautaire afin de renforcer la confiance et l'amitié avec le gouvernement et le peuple congolais », a-t-il confié.

Les lauréats de l'édition 2025 de la bourse Soremi sont Elysée Lucia Bizenga, Janis Jeana Ngoyi-Ngubuku, Medina Prim-Rhoz Monka Kikouka, et Fleur Céleste Louingui Malonda. Outre la remise de la bourse, il y a eu la danse sur la tradition africaine, le dialogue plus chanson en chinois par les élèves Grâce Hekabakila et Rodelle Gatsouoni ; la danse sur la tradition chinoise par Noémie Jing ; le journal par Martinez Mouélé ; le Wushu par Destin Matondo et Souaka Mbani...

L'autre temps fort de cette cérémonie a été la remise des prix. En effet, un travail acharné porte toujours ses fruits. C'est ainsi qu'au cours de l'année scolaire 2024-2025, certains élèves du cycle primaire au cycle secondaire se sont distingués par leur assiduité et leurs efforts, obtenant d'excellents résultats. C'est le cas d'Henrienna Bindou, déclarée meilleure élève de l'EIC de l'année avec la moyenne de 17,66. Au cours de cette cérémonie, vingt et un élèves du cycle préscolaire ont été admis au cycle primaire.