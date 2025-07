Congo-Brazzaville: Lle groupe Conquering Lions en concert à Mouyondzi

Le groupe de reggae Conquering Lions livrera un concert le 1er août à Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, sur le thème « Retour aux sources, Congo's tour», signe du partage, de la culture et de la fierté congolaise.

Un grand moment de musique et de fraternité attend le public de Mouyondzi avec l'un des plus grands groupes de reggae congolais, formé de musiciens hors pair sur scène. Conquering Lions a su s'imposer comme l'un des meilleurs du pays depuis ses débuts. Avec ses morceaux devenus cultes, ce groupe n'a cessé de repousser les frontières du succès et jette à présent son dévolu sur la ville de Mouyondzi pour un concert légendaire et inoubliable.

Pendant ce concert, il gratifiera le public, durant plus de deux heures, d'un florilège de morceaux issus de son répertoire, avec un petit bonus de circonstance, l'interprétation de son tout dernier morceau "Bouéta Mbongo". Ses performances scéniques promettent de transporter le public dans un univers où la liberté d'expression et l'authenticité sont les maîtres mots. Son leader, Patrick Bikoumou, sa guitare jamais loin, emmène le public dans chacune de ses chansons dans des territoires que seule la musique permet. Toujours aussi énergique et charismatique, Patrick Bikoumou a ce don d'électriser les foules avec des prestations mêlant émotion et puissance.

La population de Mouyondzi s'attend donc à découvrir un groupe merveilleusement outillé. L'unicité de son style musical, ses compositions originales et ses arrangements créatifs ont toujours attiré l'attention et susciter l'intérêt du public.

Pour tout dire, ce groupe ne finit pas de surprendre les gens avec ses concerts qui se terminent à chaque fois par une ovation du public. Sa musique a le pouvoir de toucher les gens et de créer des liens émotionnels. En fait, ses musiciens suscitent des émotions fortes auprès du public et laissent une impression durable dans sa mémoire.

Un concert populaire, libre et accessible à tous

Gratuit et ouvert à tous, le concert s'inscrira dans le cadre de la célébration de la liberté de la culture et de l'unité du peuple, d'autant plus qu'il se déroulera à quelques jours de la célébration de la fête nationale, marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du pays. Le groupe Conquering Lions entend valoriser le reggae Bantou, sa marque de fabrique, et surtout renforcer le sentiment d'appartenance nationale, particulièrement chez les jeunes, tout en leur offrant une expérience musicale diversifiée et riche en sons. L'événement suscite déjà un engouement de la part du public qui attend avec impatience de vivre en live la performance scénique de cette formation musicale.