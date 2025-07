Ile Maurice: Les derniers enjeux de la Grande Boucle

À six jours de l'arrivée à Paris, le Tour de France 2025 est loin d'avoir livré son verdict. Si le maillot jaune semble promis à Tadej Pogacar, une âpre bataille s'annonce pour s'emparer des différentes tuniques distinctives. Tout comme la lutte pour le podium, alors que l'abandon de Remco Evenepoel samedi dernier dans les Pyrénées a rebattu les cartes dans la course pour la 3e place. Hégémonie de Pogacar, maillot à pois, maillot vert, lutte pour le podium : voici les enjeux de la dernière semaine de la Grande Boucle.

Combien d'étapes pour Pogacar ?

Les qualificatifs manquent pour décrire la domination de Tadej Pogacar sur cette Grande Boucle. À l'aube de la dernière semaine de course, le Slovène de 26 ans a déjà glané quatre victoires d'étapes sur cette édition 2025 (4e, 7e, 12e et 13e).

Pas de quoi rassasier le maillot jaune, qui a l'occasion au cours des prochains jours de glaner de nouveaux succès, avec l'entrée du peloton dans les Alpes. Le menu de la 16e étape, aujourd'hui, risque de lui plaire, avec l'ascension du Mont-Ventoux en plat de résistance.

Une arrivée prestigieuse où il n'a jamais levé les bras et qui devrait lui ouvrir l'appétit avant l'étape reine deux jours plus tard au sommet du col de la Loze, à 2 300 m d'altitude. Et comme l'appétit vient en mangeant, la 19e étape le lendemain entre Albertville et La Plagne lui offre également un terrain de jeu idéal. En définitive, trois étapes en haute montagne et autant de chances pour «Pogi» de l'emporter au sommet.

Martinez va-t-il faire le «pois» ?

Lenny Martinez sera-til en capacité de défendre son maillot à pois ? Samedi, le grimpeur de 22 ans est parvenu à reprendre la tête du classement de la montagne en ralliant en premier le sommet du Tourmalet, puis du col d'Aspin. Si les efforts du Français ont payé, ils ne lui ont octroyé qu'une faible marge sur ses principaux concurrents, dont Tadej Pogacar, promis à de nouvelles victoires d'étapes dans les Alpes.

À ce petit jeu, le poids plume (1,68 m, 52 kg) de la Bahrain-Victorious va de nouveau devoir se porter à l'avant pour défendre son maillot distinctif. Jeudi, 40 points de la montagne seront distribués au cours de l'étape avec l'ascension du col du Granon et de la Madeleine, tout comme vendredi en direction du col de la Loze. Irrégulier depuis le début du Tour, Martinez ne manque pas de panache, mais a-t-il assez de jus pour tenir ?

Maillot vert : duel à trois

Promis historiquement aux sprinteurs, le maillot vert pourrait cette année échapper aux grosses cuisses. Leur meilleur représentant, Jonathan Milan (1er, 251 pts), ne dispose déjà plus que d'une opportunité claire pour lever les bras, lors de la 17e étape mercredi sur le tracé plat entre Bollène et Valence.

La dernière danse entre Mantes-la-Jolie et les Champs-Élysées dimanche semble plus compliquée à jouer avec la montée à trois reprises de la Butte Montmartre. Encore plus pour l'Italien de 24 ans, pas à l'aise pour trimballer ses 1,95 m dans les forts pourcentages.

Mathieu van der Poel l'a bien compris. Vainqueur du sprint intermédiaire à Saint Félix-Lauragais dimanche, le 3e du classement provisoire (210 pts) pourrait bénéficier du travail de ses équipiers d'Alpecin-Deceuninck. D'autant que ce week-end, les deux derniers tracés à Pontarlier puis dans les rues de la capitale collent parfaitement avec les qualités du champion néerlandais.

Reste à savoir si dans le même temps, Tadej Pogacar (2e, 223 pts) et ses quatre victoires d'étape ne visent également cette tunique pour succéder à Bernard Hinault, dernier lauréat du maillot jaune et du maillot vert la même année sur le Tour, en 1979.

Lipowitz, Onley, Vauquelin en embuscade

Après l'abandon de Remco Evenepoel samedi sur la 14e étape, la lutte pour la 3e place est plus que jamais ouverte. Une bataille qui se mélange également avec le maillot blanc de meilleur jeune du Tour. Révélations de ces dernières semaines dans le peloton mondial, Florian Lipowitz (24 ans, RedBull Bora hansgrohe), Oscar Onley (22 ans, Picnic PostNL) et Kévin Vauquelin (24 ans, Arkéa B & B Hôtels) briguent un podium à Paris.

3e au sommet d'Hautacam sur la 12e étape derrière Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, Lipowitz a confirmé sa forme étincelante en haute montagne en décrochant dans la foulée une 5e place à LuchonSuperbagnères dimanche.

L'ancien biathlète allemand semble aujourd'hui le mieux taillé pour monter sur la boîte sur les ChampsÉlysées. Mais derrière, ses deux adversaires se tiennent en embuscade.

Sur sa lancée après sa victoire sur la 5e étape du Tour de Suisse en juin, Onley a prouvé qu'il pouvait rester dans la roue des cadors du général dans les cols des Pyrénées alors que Vauquelin continue d'impressionner en repoussant jour après jour ses limites en haute montagne.

Les 6 dernières étapes

Une semaine après le premier repos à Toulouse, il était question hier du second jour de pause pour les coureurs du Tour de France. C'est à Montpellier qu'ils en ont profité, avant les six étapes qui mèneront ce beau monde jusqu'aux ChampsÉlysées. C'est depuis la préfecture de l'Hérault qu'ils lanceront la 16e étape, aujourd'hui.

Les cyclistes, qui partiront vers le Mont Ventoux, pédaleront également dans le Gard, avant de quitter définitivement l'Occitanie pour rallier le Vaucluse. Cet acte XVI sera donc le dernier dans la région alors que le peloton s'y était présenté depuis le 15 juillet et l'arrivée à Toulouse. Le Mont Ventoux, Bollène, Valence, Courchevel, Pontarlier... les vélos vont oeuvrer pendant six jours encore avant de pénétrer dans la capitale, le 27 juillet, théâtre de la grande arrivée.

Voici les six dernières étapes de cette 112e édition :

Étape 16 : Montpellier - Mont Ventoux, aujourd'hui

Étape 17 : Bollène - Valence, demain

Étape 18 : Vif - Courchevel, le jeudi 24 juillet

Étape 19 : Albertville - La Plagne, le vendredi 25 juillet

Étape 20 : Nantua - Pontarlier, le samedi 26 juillet

Étape 21 : Mantes-La-Ville - Paris Champs-Élysées, dimanche

Pour rappel, ce finish sur les Champs-Élysées est synonyme de retour, puisque l'an passé, le peloton avait fini son périple à Nice. La capitale avait passé temporairement le témoin, préparation des Jeux olympiques oblige.