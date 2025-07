Afrique: Des accords de financement de 137 millions de dollars pour renforcer l'éducation en Mauritanie et au Tchad

communiqué de presse

NOUAKCHOTT — Les gouvernements de la Mauritanie et du Tchad ont signé aujourd'hui, avec l'appui de la Banque mondiale et de la République fédérale d'Allemagne, les accords de financement du Projet d'engagement régional pour l'apprentissage et la collaboration dans l'éducation (RELANCE), d'un montant total de 137 millions de dollars. Ce projet ambitieux vise à transformer les systèmes éducatifs des deux pays en renforçant la gouvernance sectorielle et en élargissant l'accès à des parcours d'apprentissage flexibles et inclusifs. Il cible plus de 850 000 jeunes, dont la moitié sont des filles, tout en favorisant l'accessibilité aux apprenants à besoins spécifiques.

Dans un contexte régional caractérisé par une croissance démographique soutenue, des disparités d'accès à l'éducation et une demande croissante de compétences adaptées au monde du travail, RELANCE propose une approche collaborative et intégrée. Il s'appuie sur les efforts déjà engagés pour renforcer les systèmes éducatifs, tout en introduisant des mécanismes régionaux de coordination, de mutualisation et d'innovation.

Le projet prévoit la mise en place, à Nouakchott, d'un Institut régional des sciences de l'éducation destiné à appuyer la formation des cadres, la production de recherche appliquée et l'élaboration de politiques éducatives fondées sur des données probantes. Porté par l'Association des universités africaines, ce pôle ambitionne d'être une référence académique pour les deux pays, en favorisant une dynamique de coopération structurée et durable.

« La signature des accords de financement du projet RELANCE Sahel traduit notre engagement collectif à bâtir un Sahel résilient, instruit et résolument tourné vers l'avenir », a déclaré Sid'Ahmed Bouh, ministre de l'Économie et des finances.

L'initiative comprend le déploiement dans chaque pays d'une École ouverte régionale conçue pour répondre aux besoins des jeunes en dehors des circuits éducatifs classiques, notamment dans les zones où l'accès à l'éducation reste limité. Ce dispositif hybride combinera apprentissage numérique, accompagnement en présentiel et formation professionnelle.

« L'École ouverte régionale représente une réponse concrète aux réalités éducatives de notre pays. Elle permettra à des milliers de jeunes, souvent éloignés des structures traditionnelles, d'accéder à des parcours d'apprentissage adaptés, porteurs de compétences et d'espoir », a affirmé Dr Aboubakar Assidick Tchoroma, ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique du Tchad.

Le projet bénéficie également d'un soutien financier important de la République fédérale d'Allemagne, à travers la KfW, dans le cadre du Fonds fiduciaire multi-donateurs pour les pays du Sahel et de la côte ouest-africaine. Ce partenariat reflète un engagement partagé en faveur d'une coopération régionale renforcée.

« RELANCE illustre une approche régionale ambitieuse et pragmatique. En soutenant cette initiative, l'Allemagne réaffirme sa volonté d'accompagner les pays sahéliens dans leurs efforts pour construire des systèmes éducatifs plus inclusifs et mieux ancrés dans les réalités locales », a déclaré S.E. Dr Florian Reindel, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Mauritanie.

La Banque mondiale accompagne les pays participants à travers un partenariat stratégique combinant appui technique et financement à long terme. RELANCE s'appuie sur les acquis des projets nationaux existants, tels que le Projet d'Appui au Secteur de l'Éducation de Base (PASEB II) en Mauritanie et le Projet d'Amélioration des Résultats d'Apprentissage en Éducation de base (PARAEB) au Tchad, tout en introduisant une dimension régionale inédite.

« Façonner les esprits, c'est tracer les contours d'un avenir prometteur : une politique éducative ambitieuse, telle une graine semée avec soin, porte en elle les promesses du progrès. Le projet RELANCE reflète ainsi notre volonté partagée de faire de l'éducation une force transformatrice en Mauritanie et au Tchad, en formant des générations éclairées, prêtes à relever les défis de demain », a déclaré Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Conçu comme une plateforme régionale ouverte, le projet pourra accueillir d'autres pays du Sahel souhaitant s'y joindre. Il marque une étape importante vers la construction d'un espace éducatif sahélien plus intégré, capable de répondre aux aspirations d'une jeunesse dynamique et engagée.