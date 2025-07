Le Jamboree national de mini-basket, organisé par la Fédération Malgache de Basketball (FMBB), a pris fin dimanche à Antananarivo. Ce rendez-vous annuel, unique en son genre, a rassemblé mille cinq cent sept enfants issus de douze ligues régionales. Au total, quatre-vingt équipes U12 ont participé à la compétition en 5x5, tandis que cinquante-cinq équipes U10 se sont affrontées en 3x3.

Pendant plusieurs jours, les jeunes ont évolué dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive. Chaque formation disputait deux matchs par jour, un rythme soutenu qui n'a pas entamé l'enthousiasme général. De nombreux clubs ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation, saluant une expérience à la fois sportive et éducative.

Les clubs de Fandrefiala chez les filles et de l'Ascut chez les garçons ont particulièrement brillé, confirmant leur statut de référence en matière de formation des jeunes. Les garçons ont affiché un niveau déjà impressionnant pour leur âge, tandis que, chez les filles, plusieurs profils athlétiques ont été remarqués, promettant un bel avenir pour le basketball- à condition qu'un suivi rigoureux et un encadrement régulier accompagnent leur progression.

Une formation au-delà du terrain

Durant la grande finale du basketball 5x5, les garçons de l'Ascut d'Atsinanana ont nettement dominé Mb2all d'Analamanga sur le score de 43 à 23. Chez les filles, Fandrefiala d'Analamanga a pris le dessus sur Mb2all, 33 à 26. En 3x3, les filles de l'ASSM et les garçons du Cosfa ont été sacrés.

Le Jamboree national de mini-basket n'est pas qu'un tournoi sportif. Fidèle à sa mission éducative, la FMBB a enrichi l'événement d'activités de sensibilisation et de formation. Trois ateliers, destinés aux jeunes et à leurs parents, ont abordé des thèmes majeurs: le civisme, l'attitude à adopter face aux réseaux sociaux, et les bonnes habitudes à prendre pour devenir un athlète de haut niveau.

Autre point fort : le concours de sensibilisation à la lutte contre la drogue, auquel de nombreux clubs ont activement participé à travers des productions visuelles et des messages engagés. Une initiative saluée par la grande famille du basketball venue des quatre coins de l'île.

« Les résultats sont palpables. On sent une amélioration du comportement des coaches et des parents dans les gradins », se félicite Onja Soloharinivo, présidente de la commission mini-basket. Elle appelle cependant à une mobilisation générale pour assurer la pérennité de ce projet, qui ne génère aucun revenu. « La deuxième édition est prévue l'an prochain, mais elle dépendra du soutien de nos partenaires», conclut-elle.

Un parent enthousiaste qui souhaite garder l'anonymat, renchérit : « Ce Jamboree est un vivier pour le basketball malgache. Sponsors et bonnes volontés sont les bienvenus pour prêter main-forte. »