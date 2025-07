L'Unité Constitutionnalisme et État de droit de la Direction de la Gouvernance et de la Prévention des Conflits, Département des Affaires Politiques, de la Paix et de la Sécurité de la Commission de l'Union africaine (CUA) a organisé une réunion d'experts pour finaliser l'outil pédagogique de l'UA élaboré à l'usage des acteurs de l'État de droit en Afrique, les 18 et 19 juillet 2025 à Brazzaville, République du Congo.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Guy Nestor Itoua, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger de la République du Congo, et par l'Ambassadeur Calixte Aristide Mbari, chef de la division Démocratie, Élections et Constitutionnalisme du département des Affaires Politiques, de la Paix et de la Sécurité, représentant la CUA.

Dans son allocution, M. Itoua a souligné le rôle central de l'État de Droit en Afrique et réaffirmé l'engagement du gouvernement Congolais à soutenir l'adoption et la mise en oeuvre de ce kit pédagogique et de sa feuille de route.

L'ambassadeur Calixte Aristide Mbari a remercié le gouvernement Congolais pour le soutien apporté à l'organisation de la réunion à Brazzaville. Il a également présenté cette initiative et ses principaux axes stratégiques portant sur:

1. Le renforcement des capacités institutionnelles - Dispenser une formation pratique et axée sur les résultats aux praticiens du droit afin de renforcer les services judiciaires et de garantir la responsabilité.

2. L'harmonisation juridique - Promouvoir des pratiques juridiques harmonisées dans tous les États membres de l'UA afin de favoriser une jurisprudence cohérente.

3. L'engagement citoyen - Encourager la participation du public et l'implication de la société civile afin de construire une conception commune de la justice et de contrôler les performances des institutions.

Il a en outre indiqué que ce projet s'inscrivait dans la droite ligne et dans la vision de l'Agenda 2063 pour la justice, la paix et le développement inclusif. Il a également souligné l'engagement de l'UA à combler le fossé entre les cadres juridiques et les réalités quotidiennes.

