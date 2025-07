Ile Maurice: La FMC procède à des changements au calendrier de fin de saison

La Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) a procédé à des amendements à son calendrier pour cette fin de saison. Une bonne initiative, mais, surtout, une nécessité pour garder les coureurs évoluant sur le circuit local en forme en vue du Tour cycliste Antenne Réunion (17-21 septembre) et les Championnats d'Afrique qui sont annoncés pour octobre.

Ainsi, la course de VTT par étapes, Beau-Vallon MTB, prévue initialement les 19 et 20 avril, aura lieu ce week-end (26-27 juillet). Un entraînement sur route est aussi prévu sur le circuit de Sorèze ce dimanche 27 juillet.

Le Grand Prix KFC, course à étapes sur route qui devait avoir lieu les 2 et 3 août, est repoussé au weekend du 6 et 7 septembre. Avant cela, une course sera organisée sur le Circuit de St-Antoine dans le nord le dimanche 24 août. Le Cycling Family Day de la FMC, qui devait se tenir le 1er juin, aura finalement lieu le dimanche 31 août. Les courses de VTT Giant XCO et Giant Enduro devant se tenir les 6 et 7 septembre ont été renvoyées à d'autres dates qui restent à déterminer. Quant à la course de VTT Tusk XCO, annoncée pour le 29 juin, elle aura lieu le 14 septembre.

«La commission technique a refait le calendrier pour les prochaines semaines et il a été approuvé par le comité directeur. Il faut garder les coureurs se trouvant à Maurice en activité jusqu'au Tour de la Réunion», indique Michel Mayer, président de la FMC.