Ile Maurice: Promesse d'eau et d'électricité, une grève de la faim évitée de justesse

Quelque 17 familles de Bambous, qui vivent dans les environs de l'avenue des Limites et qui ne sont pas connectées aux réseaux de la Central Water Authority (CWA) et du Central Electricity Board (CEB) seront branchées dans trois à quatre semaines à ces réseaux. C'est l'assurance donnée par le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, à la suite de sa visite des lieux effectuée en compagnie de deux élus de la circonscription no 14 (Savanne-Rivière-Noire) et du directeur général de la CWA, Shiam Thannoo, hier.

Pour le ministre Assirvaden, l'eau et l'électricité sont une priorité pour toutes les familles. «Nou pa pe fer politik. Nou pa fer zot enn faver. Dilo ek lalimier se enn dû», a affirmé le ministre, qui s'est assuré de la collaboration de toutes les parties prenantes pour que les travaux soient lancés au plus vite. Il a promis que les fonctionnaires de son ministère ou lui seront de retour dans quelques semaines afin de faire un constat de l'avancement des travaux. Les familles concernées sont actuellement obligées de se connecter à travers un fil électrique provenant des voisins dont les maisons sont situées du côté d'une grande rue. La même situation est vécue pour la fourniture en eau, avec un tuyau connecté chez un voisin. À la fin du mois, ils paient jusqu'à Rs 4 500 par famille.

Le ministre et représentants de la CWA, CEB entre autres en route pour voir les habitants

Faire ses devoirs à la lumière d'une bougie lorsqu'on compete pour être lauréate en science, c'est bien une réalité à Maurice en 2025. Patrick Assirvaden a affirmé avoir montré la photo d'une fille faisant ses devoirs à la lumière d'une bougie, et en avoir parlé au Premier ministre, Navin Ramgoolam, au Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, et au ministre du Logement, Shakeel Mohamed. Cette situation dure depuis trois mois quand le voisin qui fournissait de l'électricité à la famille Beeharry a décidé d'interrompre la connexion après que sa facture est devenue exorbitante. La mère de l'élève Diela Armand Beeharry affirme qu'elle était prête à entamer une grève de la faim si les choses étaient restées au point mort. Mouvement qui a été évité de justesse grâce aussi à l'aide du député Shridhur Jugurnauth et à Keshvav Purmessur, un travailleur social très apprécié de la région.

Les habitants témoignent de ce qu'ils ont vécu

Francette Agathe, 63 ans, ancienne habitante de la Résidence La Ferme, qui vit à l'avenue des Limites depuis dix ans, affirme, de son côté, que son époux est décédé en 2016 sans avoir vu sa maison éclairée par de l'électricité. Elle a deux enfants et cinq petits-enfants. Sa fille habite à l'étage, et son fils et elle, au rez-de-chaussée. Ils doivent payer chacun Rs 4 500 pour l'eau et l'électricité «empruntées» de chez un voisin.

Ne pas avoir une connexion à la CWA et au CEB implique aussi plusieurs autres difficultés quand il s'agit de faire des démarches administratives car ils n'ont pas de factures et donc, pas de preuve d'adresse. Plusieurs habitants se sont aussi plaints que leurs maisons se trouvent au fond d'un terrain non asphalté où les voitures ne peuvent rouler. Le ministre a dit que la priorité, pour l'instant, est la fourniture en eau et électricité et que la route aussi sera faite plus tard.

Shiam Thannoo est prêt à relever le défi de redresser la situation à la CWA, mais demande encore un peu plus de temps afin de «comprendre le système». «Nou pa kapav vini nou dir nou met lord toudswit. Tou bann pwin nwar ki ena mo pou sey eklersi. Les failles qui existent seront bien évidemment améliorées car l'expérience que j'ai acquise auprès du CEB, dont quatre ans comme directeur général, va m'aider à la CWA.»

Dans le cadre du programme de la CWA de refaire sa database, Shiam Thannoo explique que cette mesure vise à améliorer les services offerts au public, notamment en allant vers la digitalisation afin de minimiser l'utilisation du papier. Plus généralement, il souligne que le ministère et le gouvernement ont une politique générale en matière de fourniture d'eau à la population et que le rôle de la CWA est de la mettre en place.