Ile Maurice: Volley-ball - Le Quatre-Bornes VBC douche le champion

Douche froide pour le champion. Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a subi sa première défaite de la saison face au Quatre-Bornes VBC, samedi, lors de la deuxième journée de la phase aller des play-offs de la Crystal National League. Les Quatrebornais l'ont emporté en trois sets secs, 25-23, 25-22 et 25-20.

Evans Sauteur et ses camarades confirment donc leurs bonnes dispositions affichées lors de leur premier match dans ces play-offs remporté en trois sets également face au Port-Louis Fire Star.

«Depuis le Championnat des clubs de la zone 7 en mars, on a vu le potentiel de l'équipe. Je pense qu'il y a la main de Dieu dans ce qui nous arrive, car tout ce que j'avais planifié est en train de se réaliser. Mais il faut dire que derrière le rideau, il y a beaucoup de problèmes à gérer, comme préserver mes jeunes joueurs de 16-17 ans de blessure car ils font partie de la sélection pour les Jeux de la CJSOI. En parlant de blessure, il y a Yano Opera qui a joué contre Camp Ithier alors qu'il n'est pas encore totalement remis. J'ai moins de joueurs disponibles sur le banc aussi. Mais malgré cela, j'ai mis les garçons en condition, et je leur ai dit qu'il nous fallait gagner 3-0. Ce n'était pas un match facile mais les joueurs sont restés concentrés de bout en bout. C'était important de gagner pour la suite des play-offs et c'est très motivant», analyse Al-Zakiyy Ozeer, coach du QBVC.

Mais il n'est pas question de rester sur son petit nuage, prévient celui-ci. «Nous affrontons Buswell VBC mardi et c'est une équipe qui sait tirer le meilleur de ses joueurs d'expérience. Cette équipe joue avec beaucoup de décontraction et c'est son point fort. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre ce match à la légère. Mais je pense que mes joueurs sauront répondre présent», ajoute l'entraîneur quatrebornais.

Son homologue flacquois, Deepak Aungnoo, s'est dit surpris de la prestation de son équipe. «Honnêtement, j'étais très confiant en une victoire contre Quatre-Bornes. Mais sur le terrain, la réalité a été tout autre. Les joueurs sont passés complètement à côté de leur match et cela m'a surpris. Plusieurs joueurs ont flanché. C'était un jour sans. Mercredi prochain, contre Port-Louis, ce sera notre dernier match de la phase aller de ces play-offs et nous n'avons pas d'autres choix que de gagner. Je m'attends à ce que les joueurs répondent présent. Il faudra voir ce qui n'a pas marché et apporter des solutions. J'espère que les joueurs adopteront une attitude différente», a-t-il observé.

Après sa défaite contre Quatre-Bornes, Port-Louis Fire Star a retrouvé le chemin de la victoire face au Buswell VBC. Les Portlousiens pouvaient, cette fois, compter sur leur passeur titulaire, Anil Spéville. Toutefois, il faut faire ressortir qu'à la fin du premier set qui a été très disputé - 27-25 pour le Fire Star - Alvaro Bonne-Langue s'est blessé au genou droit. Privée de sa principale arme offensive, l'équipe entraînée par Gino Sophie n'a pu évoluer au mieux de ses possibilités. Elle n'a pas eu la même efficacité qui lui avait permis de pousser Camp Ithier VBC dans ses derniers retranchements lors de la journée inaugurale des play-offs. Buswell VBC s'est ainsi incliné en quatre sets (25-27, 27-25, 14-25, 18-25).

Port-Louis s'est donc quelque peu rassuré avant d'affronter Camp Ithier ce mardi. Après les deux premières journées des playoffs, le QBVC se retrouve ainsi en tête du classement avec 6 points. Port-Louis Fire Star est deuxième avec 3 points, devant Faucon Flacq Camp Ithier VBC, 2 points et Buswell VBC, 1 point.

Les prochaines rencontres

(Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Aujourd'hui 19h30 : Buswell VBC vs Quatre-Bornes VBC

Mercredi 23 juillet 19h30 : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs Port-Louis Fire Star VBC

Play-offs dames. Quatre-Bornes VBC impose sa supériorité

Le Quatre-Bornes VBC fait respecter son statut dans les play-offs féminins. Les multiples championnes de Maurice ont démontré, une fois encore, leur supériorité, vendredi dernier. Dans le duel phare de cette phase finale de la Crystal National League face à Tranquebar Black Rangers, les protégées de l'entraîneur Sanjeev Jundoosing n'ont jamais tremblé face à des Rangers encore bien trop tendres pour espérer bousculer la hiérarchie. Le score parle de lui-même : 25-13, 25-15, 25-11, en seulement 66 minutes de jeu effectif.

Dans l'autre rencontre, l'Union de Curepipe 1979 VBC s'est offert un premier succès après deux revers de suite, en disposant facilement du Buswell VBC, en trois sets, 25-13, 25-14 et 25-16 en 69 minutes de jeu. La manche retour débute ce soir avec le match opposant le Quatre-Bornes VBC au Buswell VBC alors que demain, Tranquebar Black Rangers sera face à l'Union de Curepipe 1979 VBC.

Notons, par ailleurs, que dans la Promotional League féminine, Richelieu Saint-Antoine Cercle a dominé l'Espoir de Plaine des Papayes en trois sets, 25-15, 25-15 et 25-16.

Play-down hommes : Les Sharks viennent à bout du Curepipe Starlight SC

Il semble que les Sharks progressent au fil des matches. La formation de Trou-auxBiches a, en effet, livré un beau duel face au Curepipe Starlight SC avant d'en venir à bout au tie-break, 25-17, 22-25, 25-17, 21-25 et 15-13. Les protégés du coach Stéphane Moonisamy voudront poursuivre sur leur lancée ce jeudi face au Club sportif de Mahébourg (18h30). Les Sudistes, justement, ont encore connu la défaite la semaine dernière devant le Club sportif de Pamplemousses, en trois manches, 25-16, 25-20 et 27-25. Ils devront sortir le grand jeu s'ils veulent battre le Curepipe Starlight SC ce jeudi toujours (19h30) lors du dernier match de cette phase aller des play-down.

Les prochaines rencontres

Aujourd'hui

18h30 : Quatre-Bornes VBC vs Buswell VBC

Mercredi 23 juillet

18h30 : Tranquebar Black Rangers vs Union de Curepipe 1979 VBC

Jeudi 24 juillet

18h30 : CS Mahébourg vs Trou-aux-Biches Sharks

19h30 : Curepipe Starlight SC vs CS Pamplemousses