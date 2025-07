Tunisie: CMF-CGA - Une convention pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Le Conseil du Marché Financier (CMF) et le Comité Général des Assurances (CGA) ont signé, ce mardi, une convention de coopération et d'échange d'informations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.

Dans un communiqué commun, les deux institutions précisent que cet accord vise à établir un cadre opérationnel de collaboration dans les domaines du contrôle et de la supervision.

Il prévoit notamment la coordination des missions d'inspection conjointes, l'échange de données et d'informations utiles à l'exercice de leurs missions respectives, ainsi que la collecte de statistiques et le renforcement du respect du cadre légal en vigueur.

La convention comprend également des dispositions relatives à la mise en place de programmes conjoints de formation, à l'échange d'expertises techniques, ainsi qu'à la concertation sur les textes législatifs et réglementaires liés à leurs champs d'intervention respectifs. Elle couvre aussi les questions relatives au développement des services financiers numériques et à la modernisation des mécanismes de supervision.

Selon les signataires, cette initiative s'inscrit dans une démarche de renforcement de la coordination entre autorités de régulation, avec pour objectif de consolider la solidité du marché financier et du secteur des assurances, de promouvoir la stabilité financière, et de renforcer la protection des investisseurs et des clients des institutions supervisées. Le tout en conformité avec les standards internationaux et les meilleures pratiques en matière de gouvernance et de transparence.

La cérémonie de signature s'est tenue au siège du CGA, en présence de la présidente du Comité Général des Assurances, Jouda Khemiri, et du président du Conseil du Marché Financier, Hatem Smiri, ainsi que de plusieurs cadres des deux institutions.