Afrique: La Tunisie brillamment représentée à EURONEXT - La Bourse européenne

Un accueil chaleureux a été réservé aux institutions tunisiennes reçues au siège d'EURONEXT - La Bourse Européenne, en reconnaissance de leur engagement et de leur détermination à se conformer aux normes internationales les plus rigoureuses en matière de gouvernance financière, extra-financière et de lutte contre la criminalité financière et ce, en dépit d'un contexte économique régional et mondial complexe.

À l'occasion d'une cérémonie internationale de certifications d'entreprises, conjointement organisée par COFICERT et l'IGSF, en collaboration avec EURONEXT, en son siège, au sein de l'emblématique et prestigieuse Bourse de Paris, plusieurs institutions tunisiennes se sont illustrées pour leur engagement en faveur du respect des standards internationaux de conformité.

Un événement de haut niveau qui a réuni des représentants d'institutions internationales majeures et de premier plan - Banque mondiale, Commission européenne, OCDE, EU Global Facility on AML/CFT - ainsi que des délégations officielles issues d'une vingtaine de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Tous ont témoigné de leur adhésion commune et concrète, pour une finance durable qui soit à la fois performante et éthique.

La délégation tunisienne ayant fait le déplacement à Paris a fait honneur à la Tunisie en se démarquant parmi près de 15 pays émergents à l'échelle du continent africain, sélectionnés sur une cinquantaine de pays en Afrique. Qu'il s'agisse d'une première expérience de certification ou d'une reconduction, la Tunisie s'est distinguée par la diversité des entreprises et secteurs d'activités représentés.

Forts de 5 certificats de conformité à son actif, issus de 4 secteurs d'activité clés et stratégiques (Banque, Leasing, Intermédiation en Bourse et Distribution), la délégation tunisienne fait partie des leaders de la conformité sur le continent, aux côtés notamment de leur voisin marocain ... Des pays identifiés et retenus pour leur rôle actif en matière de conformité et d'application des bonnes pratiques, de par leur disposition et efforts à oeuvrer et se conformer aux standards internationaux les plus stricts. Un engagement venant renforcer et consolider régionalement, l'amélioration du climat des affaires.

Une délégation tunisienne exemplaire

Souheil Skander, Dirigeant de COFICERT et co-organisateur de la manifestation de EURONEXT, a salué la délégation tunisienne qui a brillé par sa qualité et son nombre, dans la première place financière européenne et une des principales mondiale.

Des certifications qui confirment la volonté des entreprises tunisiennes à s'inscrire durablement dans une logique de conformité affirmée, en s'alignant sur les référentiels internationaux les plus rigoureux. Sur le plan micro-économique, ces certifications de valeur, observées et appréciées, procurent un avantage concurrentiel et un outil de différenciation indéniable, destiné aux acteurs économiques et opérateurs financiers internationaux en quête de repères fiables et indépendants. Sur un plan macro-économique, ces certifications distinguent le pays en tant que moteur régional dans l'adoption des standards de conformité, comme levier de valorisation et d'attractivité.

Pour la Tunisie, souvent présentée comme pionnière en Afrique en matière de conformité réglementaire, ces réalisations témoignent de l'ancrage croissant des valeurs et principes, de rigueur et de transparence. À travers ces certifications d'entreprises sur le tissu économique et financier tunisien, la Tunisie démontre, face à une vitrine et tribune internationale offerte par Euronext, son aptitude à se positionner et se hisser au rang des acteurs structurés et qui comptent en matière de conformité, dans le paysage régional.

« La Tunisie est dignement représentée dans cet évènement international majeure dans le monde de la certification. Nous devons aujourd'hui cette réalisation et cette union, grâce aux capacités des entreprises tunisiennes, ainsi que leur abnégation, à se conformer aux normes internationales les plus exigeantes et se mettre au diapason des meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance d'entreprise » précise Mr Skander.

Normes et évolutions

La cérémonie du 25 juin 2025 couvrait les certifications, selon des normes certifiables de référence, portées par les organismes de normalisation internationaux ISO et IGSF ; avec notamment les référentiels :

MSI 20000 - Norme internationale dédiée à la gouvernance financière ;

ESG 1000 - Norme internationale dédiée à la gouvernance extra-financière ;ISO 37001 - Norme internationale dédiée à la lutte contre la corruption ;

AML 30001 - Norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

A noter que cette cérémonie fut l'occasion pour les organisations internationales et les organismes de normalisation représentés par Christian Levesque, ancien Président de Délégation ISO et Véronique De La Bachelerie, Présidente de IGSF, d'annoncer l'actualisation dans sa version 2025, de la Norme certifiable AML/CFT, avec la nomenclature nouvelle « AML 30001 », en remplacement de la nomenclature historique « AML 30000 » employée durant la phase expérimentale ; annonce faite en présence du Comité AML, présidé par Isabelle Schoonwater.

