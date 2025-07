Tunisie: Football - Des équipes tunisiennes et étrangères en stage dans les complexes El Mouradi

Plusieurs sélections nationales et clubs de football tunisiens et étrangers ont choisi les complexes El Mouradi Hammam Bourguiba et El Mouradi El Kantaoui pour leurs stages de préparation estivale 2025, confirmant ainsi l'attractivité de ces sites pour les entraînements de haut niveau.

Situé dans la région forestière d'Aïn Draham, à proximité de la frontière algérienne, le complexe sportif El Mouradi Hammam Bourguiba dispose d'équipements variés, dont trois terrains en gazon naturel, une salle de musculation, un espace de fitness, ainsi qu'un centre d'hydrothérapie utilisant les eaux thermales locales. Ce cadre est plébiscité pour les efforts de récupération physique qu'il permet, particulièrement adaptés aux exigences des stages intensifs.

De son côté, le complexe El Mouradi El Kantaoui, situé en bord de mer près de Sousse, mise sur un centre multisports rénové et une logistique facilitée par sa proximité avec les principaux axes de transport. Il dispose de terrains conformes aux standards internationaux, de salles de remise en forme et d'un hébergement sur place.

Pour la saison estivale 2025, plusieurs équipes ont confirmé leur présence. À Hammam Bourguiba, seront accueillies notamment : l'équipe nationale féminine de Tunisie (9-16 juin), l'équipe olympique d'Irak (23-30 juillet), ainsi que les clubs algériens du CS Constantine (25 juillet-10 août) et de l'ES Sétif (2-14 août). Le complexe de Sousse, quant à lui, recevra entre autres l'Espoir de Metlaoui, le Club Sportif Sfaxien, l'USM Khenchela (Algérie) et le club égyptien d'Al-Masry.

Ces séjours, qui s'inscrivent dans la préparation d'avant-saison, visent à offrir aux équipes des conditions favorables à l'entraînement, à la cohésion et à la récupération. Les infrastructures sportives, conjuguées à des services d'hébergement et de restauration adaptés, répondent aux attentes des professionnels du football en matière de performance et de confort.

En accueillant régulièrement des sélections nationales et des clubs de renom, les complexes El Mouradi s'imposent comme des plateformes structurantes dans le paysage sportif tunisien et régional.