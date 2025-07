Maroc: La transition écologique au cœur des priorités Royales

Rabat - Par son engagement résolu en faveur du développement durable et de la résilience climatique, le Maroc a su en quelques années se faire une place dans le peloton de tête des acteurs clés de la transition écologique.

Portée par la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette dynamique nationale en faveur de la protection de l’environnement s’est déclinée en une série d’initiatives et de réformes institutionnelles et législatives tournées vers le développement d’un modèle 100% marocain.

Cette approche Royale audacieuse a été couronnée par l’adoption de la Stratégie nationale pour le développement durable (SNDD), une feuille de route intégrée visant à accélérer la transition du Maroc vers une économie verte et inclusive d’ici 2030, en consécration du droit au développement durable et en conformité avec les conventions multilatérales en la matière ratifiées par le Royaume.

Animé d'une ferme détermination à faire également des énergies renouvelables un pilier de son modèle économique, le Royaume a lancé la Stratégie nationale de l’efficacité énergétique qui fait de la transition énergétique durable un moteur du développement socio-économique.

C’est dans cette perspective que l’effort d’investissement dans l'hydrogène vert s’est fortement consolidé pour occuper une position privilégiée dans la promotion des énergies renouvelables, en capitalisant sur les ressources naturelles du pays (solaire, éolien…), sa position géographique stratégique, son infrastructure de classe mondiale et son capital humain qualifié.

En plus des méga-chantiers d’énergies solaire et éolienne initiés sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, dans l’ambition de couvrir 52% des besoins énergétiques à l’horizon 2030, bon nombre de projets phares ont pu voir le jour dans le cadre d’une politique respectueuse des règles d’exploitation des richesses naturelles, en premier lieu l’eau.

Composante majeure des politiques sectorielles, la préservation de la biodiversité est placée au premier rang de l’agenda de l’Exécutif, comme en témoigne l’élaboration d’un arsenal juridique de plus de 250 textes relatifs à la protection des ressources naturelles.

Au-delà de son engagement infaillible au service de l’environnement à l’échelle nationale, le Maroc œuvre sans cesse à accélérer l’action des acteurs mondiaux et à renforcer la confiance de la communauté internationale en un multilatéralisme innovant et solidaire pour un avenir durable et résilient.

Cet engagement soutenu à promouvoir les initiatives collectives face aux défis climatiques s’est notamment manifesté à travers l’organisation en 2016 à Marrakech de la COP22 qui a connu un succès retentissant.

Le Royaume a également signé une participation remarquable à la COP29, tenue en novembre 2024 à Bakou, en Azerbaïdjan, à l’occasion de laquelle Rabat a adhéré à la Déclaration sur la réduction du méthane provenant des déchets organiques, à la Déclaration sur l’eau et à la Déclaration sur l'action renforcée et le tourisme.

L’engagement ferme du Maroc à faire de la coopération Sud-Sud un choix stratégique de sa politique étrangère s’est, en outre, illustré lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC3), organisée en juin dernier à Nice, en France.

Lors de cette Conférence onusienne, Sa Majesté le Roi avait plaidé, dans Son message adressé aux participants, pour une relecture stratégique du rôle maritime africain qui se situe autour de trois axes : une croissance bleue ; une coopération sud-sud renforcée et une intégration régionale autour des espaces océaniques ; et une effectivité maritime par les synergies atlantiques, notant que l’Afrique, forte de ses voix, de ses atouts et de sa vision, entend s’exprimer pleinement sur son destin maritime.

En capitalisant sur ces multiples avancées, le Maroc dispose de tous les atouts pour consolider davantage sa souveraineté énergétique et se positionner dans l’économie décarbonée dans les décennies à venir. De même, la montée en compétitivité des énergies renouvelables ouvre de nouvelles perspectives très prometteuses pour le Royaume, particulièrement dans les domaines du dessalement de l’eau de mer et de l’hydrogène vert.