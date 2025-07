Maroc: Golf - La 20è édition de la Coupe du Trône, du 28 juillet au 2 août à Tanger

Rabat - Sous la présidence effective de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et l’Association du Trophée Hassan II de Golf (ATH) organisent la 20è édition de la Coupe du Trône, du 28 juillet au 2 août prochain, au Royal Country Club de Tanger.

Fidèle à sa tradition d'itinérance, la Coupe du Trône revient dans le nord, plus précisément sur les fairways du Royal Country Club de Tanger, berceau du golf marocain, indique, mardi, la FRMG dans un communiqué, notant que ce club, conçu au crépuscule du 19è siècle, est le premier golf dans le bassin méditerranéen et l’un des plus anciens d’Afrique.

Selon la même source, la 20ème édition marque le retour à la formule originelle de la compétition, réservée à l'élite sportive des clubs marocains. En effet, douze clubs seront en lice, pour tenter de succéder au Royal Golf Dar Es Salam, vainqueur à domicile lors d’une édition spéciale.

Pour rappel, ajoute le communiqué, "sous les Hautes Instructions de Son Altesse Royale Le Prince Moulay Rachid, la compétition n’a cessé d’évoluer, en accueillant les juniors en 2023, puis en intégrant les seniors en 2024 pour une édition qui a réuni tous les niveaux et tous les âges", notant que ces deux catégories disposent désormais de leur rendez-vous indépendant inscrits au calendrier national.

Année après année, la Coupe du Trône gagne en intensité et en niveau. Portée par les valeurs de fair-play, d’esprit d’équipe et d’appartenance, elle rassemble aujourd’hui les meilleurs golfeurs du Royaume, dont plusieurs sont classés au World Amateur Golf Ranking (WAGR).

Véritable jauge du niveau national, cette compétition reflète aussi la montée en puissance des écoles de clubs, qui forment une nouvelle génération de joueurs et alimentent de plus en plus les équipes engagées. Les clubs, eux aussi, se sont renforcés, structurant leurs effectifs pour relever le défi de cette compétition devenue le championnat par équipes de référence.

"Depuis deux décennies, la Coupe du Trône doit sa pérennité à l’engagement des clubs, des joueuses et joueurs qui en sont les principaux acteurs. Leur mobilisation continue témoigne de l’attachement collectif à cette compétition devenue un rendez-vous majeur du golf national", conclut le communiqué.