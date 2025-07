Maroc: Région de Guelmim-Oued Noun - Adoption de deux conventions en matière d'eau potable et de gestion des déchets ménagers

Guelmim - Le Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun a tenu, lundi à Guelmim, une session extraordinaire consacrée à l’examen et à l’adoption de deux conventions relatives à l’approvisionnement en eau potable et à la gestion des déchets ménagers et assimilés.

Lors de cette session, présidée par la présidente du Conseil régional, Mbarka Bouaida, en présence du wali de la région, Mohamed Najem Abhai, gouverneur de la province de Guelmim, ainsi que des gouverneurs des provinces de Sidi Ifni et d’Assa-Zag, et du secrétaire général de la province de Tan-Tan, les membres du Conseil ont adopté à l’unanimité la convention spéciale relative à la réalisation de projets dans le domaine de l’eau au niveau de la région.

Cette convention vise à mettre en œuvre des projets en partenariat avec les parties concernées, afin de faire face aux défis liés à l’eau, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le cadre des objectifs des stratégies et programmes nationaux dans ce domaine, notamment le Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027 (PNAEPI).

Aux termes de cette convention, d’un coût global de 2,6 milliards de dirhams, dont 211 millions de dirhams apportés par le Conseil régional, les parties s’engagent à planifier et financer des projets dans le secteur de l’eau.

Ces projets portent notamment sur le renforcement et la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable, le transport d’eau potable depuis les stations de dessalement d’eau de mer, la construction de barrages collinaires et de petits barrages, et l’économie d’eau.

Il s’agit aussi de l’alimentation en eau potable des zones rurales, l’assainissement liquide et la réutilisation des eaux usées, la protection contre les inondations et l’acquisition d’unités de dessalement d’eau de mer et saumâtre.

Le Conseil a également approuvé une convention spécifique relative à la réalisation et au financement de projets de centres d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu’à la réhabilitation ou la fermeture des décharges sauvages pour la période 2025-2034 dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-cadre relative à la gestion des déchets ménagers et assimilés, signée le 20 décembre 2024 entre les régions du Royaume et les ministères concernés.

D’un coût global estimé à 236 millions de dirhams, dont une contribution de 13 millions de dirhams du Conseil régional, la convention prévoit la réalisation et le financement de projets de centres techniques d’enfouissement et de valorisation des déchets, ainsi que la réhabilitation ou la fermeture des décharges anarchiques à l’échelle régionale, dans le cadre du Programme national de valorisation des déchets ménagers lancé en 2023.

Cette convention concerne la réalisation de trois centres d’enfouissement technique et de valorisation, ainsi que cinq projets de réhabilitation ou de fermeture de décharges sauvages sur la période 2025-2034.

Intervenant à cette occasion, Mme Bouaida a indiqué que la tenue de cette session extraordinaire s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée.

La première convention, relative à la réalisation de projets stratégiques dans le domaine de l’eau, concrétise la Vision Royale visant à garantir la sécurité hydrique nationale et la mise en œuvre du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, a-t-elle précisé.

Cette convention constitue un véritable levier pour une croissance intégrée et durable de la région, répondant aux besoins des citoyens, notamment dans les zones rurales et arides confrontées à la rareté de l’eau et à l’irrégularité de son approvisionnement, a encore expliqué Mme Bouaida.

Il ne s’agit pas uniquement d’un document technique et financier, mais d’une vision intégrée pour une gestion durable des ressources en eau exprimant une volonté collective de faire face aux défis liés aux changements climatiques et au stress hydrique dans la région, a-t-elle poursuivi.

S’agissant de la deuxième convention sur les projets de gestion des déchets, Mme Bouaida a souligné que le traitement et la valorisation des déchets représentent désormais un des principaux défis pour les collectivités territoriales, compte tenu des impacts négatifs des décharges sauvages sur l’environnement, la santé publique, la pollution de l’air et des nappes phréatiques, ainsi que sur le cadre de vie.

Elle a dans ce sens insisté sur l’importance de la mobilisation de toutes les énergies pour réussir ces projets, à travers une mise en œuvre collective, responsable et participative.