Congo-Brazzaville: Parution - Averty D. Ndzoyi publie 'L'ombre qui parle'

Publié aux éditions LMI, L'ombre qui parle, roman de 144 pages d'Averty D. Ndzoyi, est un coup de poing sur l'enfance sacrifiée et la résilience silencieuse. C'est un roman congolais à l'écho universel, pour les jeunes du Congo et d'ailleurs.

L'ombre qui parle relate l'histoire de Kwati, un orphelin de seize ans qui, confronté à la perte et à la pauvreté, rencontre une figure mystérieuse qui transforme sa perception du passé. Le roman explore la transformation des cicatrices en force et l'importance de raconter ses vérités. Il est décrit comme un cheminement des ténèbres vers la lumière, une voix qui s'élève pour parler de douleurs silencieuses et de combats discrets.

La question posée est celle de savoir que reste-t-il d'un enfant lorsqu'on lui a tout arraché : ses parents, son toit, sa place dans la société, et jusqu'au droit d'être entendu ? C'est cette question, brutale et nécessaire, qu'explore Averty D. Ndzoyi dans son nouveau roman, salué par plusieurs critiques comme un « livre miroir » et « un plaidoyer littéraire pour les invisibles des sociétés africaines. »

Le roman suit le destin de Kwati, un enfant des rues, orphelin, abandonné dès l'enfance aux marges de la société. Mais Kwati n'est pas un personnage comme les autres ; il est l'ombre de tous les autres. À travers lui, l'auteur peint une fresque douloureuse mais profondément humaine de l'enfance volée, du rejet institutionnalisé, et de l'instinct de survie qui devient, parfois, poésie.

Dès les premières lignes, la plume d'Averty D. Ndzoyi fascine. Elle frappe par sa justesse, sa pudeur, sa beauté simple. Les scènes sont denses, les silences éloquents, et chaque phrase semble porter le poids d'une génération entière. Ce n'est pas un roman qu'on lit distraitement : c'est une claque littéraire, une invitation à regarder autrement ceux que l'on croise sans jamais vraiment voir. « "L'ombre qui parle" n'est pas une fiction. C'est la réalité que vous ne voyez pas, jusqu'à ce qu'elle vous regarde dans les yeux », dit l'auteur.

Une oeuvre d'utilité publique, entre mémoire et transmission

Le roman d'Averty Ndzoyi s'inscrit dans une littérature africaine contemporaine consciente, à la croisée de l'intime et du politique. Loin de se contenter de dénoncer, l'auteur construit plutôt des ponts entre les générations, entre l'ombre et la lumière, entre l'Afrique oubliée et celle qui rêve de renaître. En effet, dans une époque où les récits afro-optimistes se multiplient, L'ombre qui parle choisit une autre voie : celle de la vérité nue, de l'écoute des silences, et du soin porté aux blessures. Kwati n'a ni réseaux sociaux ni tribune. Il n'a que sa voix intérieure, et c'est elle que l'auteur fait résonner, comme un chant de résistance. « J'ai longtemps cru que pour être écouté, il fallait crier plus fort que les autres. Mais parfois, c'est le silence qui frappe le plus juste », dit Kwati dans le roman.

L'ombre qui parle est aussi une adresse directe à la jeunesse congolaise et d'ailleurs. Celle qui doute, qui chute, qui survit, qui rêve malgré tout. L'auteur le reconnaît en disant : « En quittant le Congo, j'ai compris que la parole passe, mais que le livre reste. Ce roman, c'est ma manière de continuer à parler à ceux qui n'ont jamais eu de micro, mais qui portent des vérités profondes ». En effet, il y a chez Averty Ndzoyi une volonté farouche de transmission. Lui-même engagé depuis plus d'une décennie pour l'éducation des enfants autochtones à travers l'organisation non gouvernementale Espace Opoko, il poursuit par l'écriture le même combat : rendre visibles les visages, les voix, les mémoires que l'histoire officielle oublie. « On m'a appris à ne pas rêver trop grand. J'ai juste désobéi », un extrait de ce roman.

C'est un roman profondément congolais, mais sa portée est universelle. Les exclus, les déracinés, les enfants abandonnés à eux-mêmes existent sur tous les continents. Cette oeuvre en devient presque un manifeste : celui de la littérature comme outil de justice, de mémoire et d'espérance. Avec elle, Averty Ndzoyi confirme qu'il faut désormais compter avec lui parmi les grandes voix littéraires africaines contemporaines. Une voix lucide, engagée, sensible qui écrit non pas pour plaire, mais pour réveiller. L'ombre qui parle est disponible dès maintenant sur Amazon, en France, au Canada, en Côte d'Ivoire, et très bientôt dans toutes les FNAC du Congo.

Notons que ce livre est écrit après le succès remarqué du premier essai d'Averty D. Ndzoyi, intitulé Comment peut-on sortir de la pauvreté générationnelle ? primé au Sénégal, en 2022. L'auteur, originaire de la République du Congo installé au Canada, est écrivain et militant. Il change de registre sans jamais quitter son combat ; celui de redonner une voix à ceux qu'on n'écoute jamais. Avec L'ombre qui parle, il signe un roman puissant, bouleversant, enraciné dans les ruelles poussiéreuses d'un Congo que l'on regarde trop peu.