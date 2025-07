Congo-Brazzaville: Patrimoine - Le buste du sergent Malamine Camara bientôt au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Le nouvel ambassadeur du Sénégal au Congo, Ousmane Diop, a été reçu, le 19 juillet, par la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa.

L'entretien entre les deux personnalités a porté sur la coopération culturelle et particulièrement l'installation du buste du sergent Malamine Camara au mémorial Pierre -Savorgnan-de-Brazza.

L'histoire de l'explorateur franco-italien Pierre Savorgnan-de-Brazza, fondateur de la ville de Brazzaville, est étroitement liée à celle du sergent sénégalais Malamine Camara, l'un de ses fidèles compagnons. Si le fondateur de Brazzaville bénéficie d'un mémorial où ses restes mortels sont inhumés pour l'éternité selon son voeu, il n'est pas mauvais que son compagnon, le sergent Malamine Camara, dispose d'un buste dans ce lieu.

Pour ce faire, le sujet a été évoqué lors du tête-à-tête entre l'ambassadeur du Sénégal au Congo et la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Le diplomate sénégalais qui est allé approfondir ses connaissances sur l'épopée de Pierre Savorgnan de Brazza ainsi que celle de son compatriote, Malamine Camara, a émis le voeu d'installer le buste de ce dernier dans ce haut lieu historique.

Après le tête-à-tête, Bélinda Ayessa et Ousmane Diop se sont rendus au premier module du mémorial où le diplomate sénégalais a été replongé dans les récits des différentes expéditions de l'explorateur franco-congolais, et surtout du rôle déterminant joué par le sergent Malamine Camara, premier chef de poste de ce qui sera après la ville de Brazzaville.

« Je voudrais ici rendre un hommage appuyé au président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour son engagement dans la restauration et la préservation de cette belle page de notre glorieuse histoire. Je le remercie vivement pour m'avoir demandé de faire la visite de ce lieu. Je remercie également et rends hommage à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, pour son oeuvre majestueuse.

Enfin, je voudrais rendre un hommage tout mérité au Sénégalais, le sergent Malamine Camara, source de fierté sénégalaise, congolaise et africaine. Vivement que son buste soit érigé dans ce lieu mythique et symbolique », a déclaré Ousmane Diop à l'issue de la visite.

Le diplomate sénégalais a profité également de l'occasion pour saluer la vision du Président Denis Sassou N'Guesso qui a permis la construction de ce lieu de mémoire. « Vous n'imaginez pas ce que cela peut faire pour un ambassadeur de rencontrer la plus haute autorité qui est le chef de l'Etat. A l'occasion de la présentation de mes lettres de créance, il m'a parlé du sergent Malamine Camara ; comment est-ce que Brazzaville a été créée ; quel est le rôle que le sergent Malamine Camara a joué. Il m'a demandé de faire le tour et visiter ce mémorial. Je voudrais ici lui remercier vivement et également lui rendre hommage pour tout ce qu'il fait », a ajouté l'ambassadeur.

Notons que n'eurent été la bravoure et la résistance du sergent Malamine Camara face à Henry Stanley et ses compagnons, Brazzaville serait le prolongement de Kinshasa. Né au Sénégal vers 1850 et décédé à Dakar en janvier 1886, le sergent Malamine Camara était un sous-officier de l'infanterie coloniale française.