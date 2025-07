Ile Maurice: Rebranding pour la Surf Lifesaving Association of Mauritius

La Surf Lifesaving Association of Mauritius (SLAM), organisation dédiée à la prévention contre la noyade, a officiellement présenté son rebranding lors d'une cérémonie, qui s'est tenue samedi dernier, 19 juillet, à l'hôtel Veranda, Tamarin. Cette étape marque une renaissance pour cette organisation fondée par Viraj Ramharai et dont la mission englobe l'éducation aquatique, la surveillance des plages, les sports de sauvetage et les actions environnementales.

Créée pour répondre à une urgence nationale, qui est de sauver des vies en mer, la SLAM a formé des sauveteurs volontaires à travers l'île, organisé des activités éducatives pour les jeunes, mené des patrouilles de plages et sensibilisé à la protection du littoral. Toutefois, après la pandémie et les confinements successifs, l'organisation a connu une baisse d'activité.

Aujourd'hui, cette réalité change. Grâce à une alliance stratégique avec Azilis Innovation Ltd et Ekozilwa Ltd, la SLAM relance ses opérations avec une vision renouvelée, une structure renforcée et un réseau élargi. Ce rebranding reflète une volonté de mieux servir la population à travers une approche plus professionnelle et communautaire.

La SLAM est officiellement autorisée par le Prime Minister's Office à utiliser le nom Mauritius et bénéficie d'une reconnaissance internationale de la Fédération internationale de sauvetage (International Lifesaving Federation), grâce aux réseaux développés par le fondateur. Me Kushal Bansoodeb agit désormais comme conseiller juridique de la SLAM.

Mandat 2025-2030 :

Président : Viraj Ramharai (fondateur de la Surf Lifesaving Association of Mauritius)

Vice-président : Vincent Hoquet

Secrétaire : M. Fatemamode

Secrétaire adjoint : Owen Penverne

Trésorier : Gregory Antoinette

Trésorier adjoint : Ibrahim Aumjaud

Membres exécutifs : Yan Wee How Hok Lin

V. Sadien Aanil

Kumarsingh Awotur

Deepa Boodoo

Comités spécialisés et projets en cours :

Plusieurs comités ont été mis en place pour structurer les missions de l'association :

Le programme Water Wise dirigé par Deepa Boodoo éduque les enfants et les adultes sur les comportements sécuritaires à adopter dans et autour de l'eau. Le comité formation et développement supervise les formations locales et internationales, avec la participation de Viraj Ramharai pour le développement à l'international et Maxime Penverne, responsable de la sécurité incendie et des premiers secours.

Le comité hospitalité et services de sauvetage coordonne les équipes de plage et les interventions dans les zones touristiques. Junior Lifeguard, programme de formation des jeunes, est dirigé par Vincent Hoguet. Le comité adhésions est sous la supervision de Gregory Antoinette pour le recrutement et la gestion des membres. Le comité développement de la jeunesse favorise l'engagement civique, la responsabilité écologique et la sensibilisation communautaire.

Le comité des événements présidé par Yan Wee How Hok Lin gère les compétitions sportives, les événements nationaux et les campagnes de sensibilisation. La SLAM vise à renforcer son rayonnement dans la région de l'océan Indien, tout en contribuant à former une jeunesse consciente, engagée et prête à sauver des vies.