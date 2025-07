Ile Maurice: Un atelier pour leur meilleure intégration dans le travail

Un atelier d'une journée a été organisé, le jeudi 17 juillet, à la Mauritius Cane Industry Authority (MCIA), Réduit, à l'initiative conjointe de cette dernière et de la Federation of Agriculture, Allied Industries and other Workers Union. Cette initiative visait à promouvoir une meilleure compréhension des 17 objectifs de développement durable (ODD) parmi les travailleurs du secteur, tout en favorisant le dialogue intersectoriel.

Adoptés en 2015, les ODD ont pour but d'éradiquer la pauvreté, de protéger la planète et de garantir la prospérité pour tous d'ici 2030. Ils sont interconnectés et concernent aussi bien la croissance économique que le travail décent, la lutte contre les changements climatiques ou encore la gestion responsable des ressources naturelles.

Dans ce contexte, la fédération syndicale, enregistrée en 2019 et regroupant aujourd'hui 70 affiliés pour un total de 2 000 membres, a choisi d'axer cet atelier sur l'application concrète des ODD dans leur travail. Pour Vishnoo Ramasawmy, négociateur de la fédération, l'objectif était également de «construire des ponts» avec d'autres secteurs, à travers le partage de bonnes pratiques et le renforcement des connaissances.

Fabrice David, junior minister à l'Agro-industrie, a salué cette initiative syndicale, soulignant l'importance d'ancrer le développement durable dans les réalités du quotidien. «Trop souvent et de façon erronée, on a l'impression que le développement durable est un concept vague, vaste et lointain, cantonné à de gros rapports que personne ne lit ou à certains reportages auxquels on ne prête guère attention. On le perçoit comme une notion éloignée de nos priorités quotidiennes. C'est en fait tout le contraire.»

Le junior minister a rappelé que pour assurer la durabilité des terres et des océans, Maurice doit s'appuyer sur des ressources humaines bien formées, aptes à adopter des technolo- gies innovantes. Fabrice David a soutenu qu'avec environ 12 000 planteurs, 4 000 éleveurs et 3 000 pêcheurs et marins, le secteur regroupe quelque 19 000 travailleurs. Un secteur clé dans la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles et la production d'énergie propre à partir de la bagasse.

Pour sa part, Reza Uteem, ministre du Travail et des relations industrielles, a également salué l'initiative de la fédération d'organiser un atelier qui dépasse la simple question des droits des travailleurs, en mettant en lumière leur rôle dans la concrétisation des ODD. Il a fait ressortir que Maurice n'est pas à l'abri des caprices de la nature, comme les inondations soudaines, la sécheresse ou encore l'érosion des plages. Selon lui, les ODD concernent directement le pays et ses travailleurs, d'où l'importance pour ces derniers de prendre conscience de leur contribution, en particulier dans des domaines clés comme la sécurité alimentaire, où les ouvriers de l'agro-industrie jouent un rôle central.

Par ailleurs, Reza Uteem a souligné l'importance pour chaque travailleur de bénéficier d'un emploi et d'un salaire décents. Il a relevé le rôle fondamental des syndicats dans la défense des droits des travailleurs, car trop souvent, ces derniers n'osent pas dénoncer les abus par peur de représailles. Il a déploré que certains employeurs considèrent encore les employés uniquement comme un coût de production, oubliant qu'ils sont ceux qui créent la richesse de l'entreprise. Enfin, dans un pays multiculturel comme Maurice, le ministre Uteem a rappelé que le lieu de travail doit être un espace de respect mutuel, y compris des croyances et origines de chacun.