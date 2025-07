Congo-Kinshasa: Le Consortium Pamoja kwa Amani qualifie la Déclaration de principes d'une avancée majeure

Base à Bukavu (Sud-Kivu), le Consortium Pamoja kwa Amani a qualifié, dimanche 20 juillet, la Declaration de principes, signé à Doha, d'une avancée majeure vers la paix durable dans l'Est de la RDC.

Dans une déclaration rendue publique, cette plateforme considère ce texte convenu entre le Gouvernement de Kinshasa et rebelles du M23 d'un pas « de géant ».

S'appuyant sur les expériences passées, ce Consortium appelle toutes les parties impliquées à redoubler d'efforts pour la mise en oeuvre effective du plan d'action annoncé.

« Pour le consortium Pamoja-Kws amani, les communautés locales qui sont les premières victimes de ces différentes guerres et répétitions, ne jurent que par la paix, une paix qui doit nécessairement, obligatoirement passer et se faire par elles, la paix pour et par les communautés locales », a déclaré un des cadres de cette organisation, Jean-Chrysostome.

Il recommande l'inclusion et la participation effective de tous dans toutes les démarches présentes et à venir, gage de l'appropriation collective de différents accords et processus de paix.

« Que le gouvernement congolais et l'AFC-M23 à mettre immédiatement fin aux discours et autres déclarations incendiaires et contradictoires de nature à envenimer la situation et à compromettre cette grande avancée obtenue ce jour grâce aux efforts des États-Unis d'Amérique et du Qatar », a conclu Jean-Chrysostome.