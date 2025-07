Gabon: Modernisation du Transgabonais - La Setrag met le Canton Oyan-Ebel Abanga sur des rails plus solides

Dans le cadre de son ambitieux Programme de Modernisation et de Sécurisation (PMS) entamé le 4 février dernier, la Société d'Exploitation du Transgabonais (Setrag) poursuit son opération d'amélioration du réseau ferroviaire national avec, actuellement, le traitement du tronçon ferroviaire Oyan-Ebel Abanga.

Cette initiative stratégique, qui consiste principalement au remplacement progressif des anciens rails de 50 kg/m par des rails plus robustes de 60 kg/m sur un linéaire total de 270 kilomètres, mobilise une expertise pointilleuse dont l'entreprise peut aujourd'hui se targuer de disposer.

L'étape actuelle du chantier, qui concerne un linéaire de 11 km, dont la moitié est déjà traitée, marque une étape décisive dans les efforts fournis par la Setrag pour améliorer la sécurité, la fiabilité et la performance du chrmin de fer Transgabonais, axe ferroviaire vital pour l'économie du Gabon.

Des rails plus lourds pour plus de sécurité

Selon les explications données par Rodrigue Nzamba Ibinga, technicien de la société et spécialiste du sujet, le choix des rails de 60 kgs/m n'est pas anodin et s'imposait. Ces matériels, plus résistants et mieux adaptés aux standards modernes, permettent de supporter des charges plus importantes tout en réduisant les risques de ruptures et de déraillements, notamment dans les zones réputées instables.

« Ce changement est une avancée majeure. Il s'agit de renforcer la sécurité des circulations ferroviaires tout en répondant à la croissance du trafic et à l'usure naturelle du réseau », souligne un autre responsable technique de la Setrag.

Un réseau plus fiable et compétitif

De manière globale, en s'attaquant aux causes structurelles des incidents récurrents, la Setrag vise une nette amélioration de la fiabilité de ses services. Cette modernisation permettra de réduire considérablement les coûts liés aux arrêts d'urgence, aux réparations et aux pertes d'exploitation.

À terme, le programme devrait aussi favoriser une augmentation du volume de fret transporté, notamment les minerais, bois, hydrocarbures et produits agricoles, tout en offrant aux usagers une expérience de voyage plus sûre et plus régulière.

Un levier pour le développement économique

Au-delà des enjeux techniques, le projet a une portée économique et sociale majeure. Un réseau ferroviaire modernisé est un facteur clé de compétitivité pour le pays, en facilitant la circulation des marchandises et en désenclavant certaines régions.

Le Programme de Modernisation et de Sécurisation s'inscrit ainsi dans une vision plus large de relance économique et de développement des infrastructures au Gabon. Il participe à rendre le transport ferroviaire plus équitable, plus accessible et plus performant, au service des populations et des entreprises.

Un engagement sur le long terme

Ce vaste chantier confirme l'engagement de la Setrag à long terme pour un réseau ferroviaire plus moderne, sécurisé et au service du développement durable du pays. En investissant dans des infrastructures de qualité, la société réaffirme sa volonté de jouer un rôle moteur dans la transformation logistique du Gabon.

En modernisant ses rails, la Setrag ne se contente pas de poser du métal sur des traverses : elle trace les lignes d'un avenir plus sûr, plus fiable et plus prospère pour le rail gabonais.