Le rappeur sénégalais Simon Kouka était le week-end dernier à Saint-Louis, accompagné de ses frères «hip-hoppeurs», dans le cadre de la mise en oeuvre de leur projet intitulé «Les Rimes de la Résistance», l'histoire râpée. Il s'agit d'un nouveau concept visant à parler de l'histoire qui n'est pas mise en avant dans les manuels scolaires.

«Aujourd'hui, on nous apprend l'histoire avec le prisme occidental. On va beaucoup nous parler des occidentaux. Mais nous sommes là, à Saint-Louis, plus particulièrement, pour mettre l'accent sur des personnages qui ont marqué le Walo, mais dont on ne nous parle pas assez», a-t-il dit, citant en exemple Ndatté Yalla, la reine du Walo, Batling Siki, premier africain champion du monde en boxe, Alioune Badara Diagne dit Golbert et d'autres personnages qui ont marqué l'histoire de Saint-Louis, mais dont on ne nous parle pas.

« Mais, l'aberration suprême, encore une fois, c'est d'avoir quelqu'un comme Faidherbe, qui a tué plus de 20.000 personnes en 8 mois, qui a brûlé une centaine de villages dans le Walo et jusqu'à présent, on a ce pont derrière nous qui porte son nom.

Donc nous sommes ici pour organiser une conférence à l'Université Gaston Berger (UGB), pour non seulement dénoncer cela, mais aussi pour parler de l'histoire de Ndatté Yalla, la dernière reine du Walo, montrer comment elle a combattu Faidherbe, montrer comment elle a fait appel aux autres royaumes, pour venir faire bloc face à la colonisation, comme l'ont réussi les Éthiopiens», a révélé l'artiste rappeur.

Il a rappelé que la conférence organisée à l'UGB vise justement à soulever cette question et à interpeller l'État du Sénégal pour qu'il réponde à leur revendication. « On a salué la volonté du président de la République, Macky Sall, qui a rebaptisé l'avenue Faidherbe en lui donnant le nom de Mamadou Dia.

Nous souhaitons un geste similaire pour le pont Faidherbe. Ce pont ne devrait plus porter le nom d'un homme qui a, rappelons-le, massacré 20 000 personnes en huit mois et incendié une centaine de villages. Ce monument devrait plutôt honorer nos héros nationaux », a-t-il déclaré lors d'un point de presse en amont de sa conférence