Sénégal: LE COJOJ à l'exposition universelle d'Osaka - JOJ « Dakar » 2026 » s'offre une visibilité exceptionnelle au Pavillon du pays

Avec en moyenne 35000 visiteurs par jour, ce pavillon offre une bonne vitrine pour le rendez-vous mondial de 2026 au Sénégal En marge de cette exposition, des discussions ont été engagées autour de partenariats sportifs et culturels et notamment avec l'Ambassadeur d'Arabie Saoudite à Osaka en lien avec l'Exposition Riyad 2030. Ces moments fort offrent sans conteste une « visibilité exceptionnelle au Sénégal et à ses ambitions sportives ». Il confirme aussi le rôle du sport comme vecteur de coopération internationale et de développement durable.

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) a pris part ce dimanche à l'Exposition universelle d'Osaka. Arrivée ce 19 juillet la délégation représentant le président Mamadou Diagna Ndiaye, Louis Lamotte à sa tête a été accueillie par M. Modou Mbène Guèye, Vice-Commissaire du Pavillon Sénégal et Directeur Général de l'ASEPEX.

Elle a ensuite entamé sa participation à la semaine du COJOJ au Pavillon Sénégal en assistant à une présentation des expositions mettant en valeur le projet Dakar 2026.

Ce déplacement marque un moment stratégique pour le rayonnement du Sénégal, confirmant le rôle du sport comme vecteur de coopération internationale et de développement durable.

Une vitrine pour Dakar 2026 au coeur d'Osaka

Un tournant stratégique pour la diplomatie sénégalaise

Dans cette perspective la délégation sénégalaise en a saisi l'occasion pour jouer pleinement la carte de la diplomatie et d'explorer des perspectives de coopération autour des JOJ Dakar 2026.

Elle a ainsi profité de cette première journée pour visiter plusieurs pavillons nationaux : Japon, Arabie Saoudite, Chine et France. Un moment fort a été la rencontre avec l'Ambassadeur d'Arabie Saoudite à Osaka, avec qui des discussions ont été engagées autour de partenariats sportifs et culturels, notamment en lien avec l'Exposition Riyad 2030.

Le sport et la culture sénégalaise à l'honneur

La culture n'a pas été en reste. La délégation a rencontré le fils du célèbre percussionniste Doudou Ndiaye Rose, qui promeut activement le patrimoine culturel sénégalais au Japon. Le 21 juillet, renseigne le communiqué, la délégation a visité un centre de football à Osaka, où des échanges ont eu lieu autour d'une éventuelle coopération dans le domaine du sport. Un temps fort a marqué cette journée :

« une démonstration de lutte sénégalaise, animée par les jeunes champions Gora Niang et Ibrahima Ndiaye, qui a attiré une foule nombreuse et enthousiaste. Un moment de fierté nationale et de partage culturel », précise-t-il. De concert avec l'ambassade à Tokyo, l'équipe du président Mamadou Diagna Ndiaye, poursuivra des activités à travers des panels de discussion sur l'organisation des JOJ Dakar 2026 t prévus dans les jours à venir, dans différents pavillons.