Sénégal: Sécurité sanitaire des aliments - La FAO mise sur les enseignants et les apprenants

La Fao a validé hier, lundi 21 juillet, en collaboration avec le corps enseignant, un guide de l'enseignant et des supports didactiques innovants, sur la Sécurité Sanitaire des Aliments (SSA), destinés aux écoles élémentaires. Selon les différentes parties prenantes, l'objectif est de faire de l'école un terreau fertile pour une culture de prévention durable.

Selon la Fao, la sécurité sanitaire des aliments est l'un des fondements les plus critiques de la santé publique, de la nutrition, du commerce agroalimentaire et du développement durable. Et pourtant, les risques liés aux maladies d'origine alimentaire continuent de peser lourdement sur les systèmes de santé et les économies africaines. « Chaque année, plus de 91 millions de personnes tombent malades et 137 000 en meurent à cause d'aliments contaminés.

Ces maladies, dont 70% sont diarrhéiques, affectent principalement les populations les plus vulnérables, notamment les enfants. L'augmentation de la consommation d'aliments issus de la restauration de rue et des marchés informels accentue les risques, surtout si les normes d'hygiène et de sécurité ne sont pas respectées » a fait savoir Dr Mamadou Ndiaye de la Fao, qui a lu le discours de la coordonnatrice sous régionale par intérim de la Fao pour l'Afrique de l'Ouest, Bintia Stephen Tchicaya.

Pour Docteur Ndiaye, ces défis exigent des réponses coordonnées, multisectorielles et durables, impliquant les autorités, les professionnels de la chaîne alimentaire, les consommateurs et les médias. Et c'est dans le sens d'améliorer et de sécuriser l'alimentation surtout des enfants qu'un guide de l'enseignant et des supports didactiques innovants sur la Sécurité Sanitaire des Aliments (SSA), destinés aux écoles élémentaires a été validé hier, par les différentes parties prenantes dont les enseignants.

Selon la division du contrôle médical scolaire, cette initiative s'inscrit en parfaite cohérence avec les engagements majeurs du Sénégal et contribue directement aux Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment les ODD 2 (Faim Zéro), 3 (Bonne santé), 4 (Éducation de qualité), 6 (Eau propre) et 12 (Consommation responsable). « Comme l'a souligné le Ministre de l'Éducation nationale, l'école est le lieu privilégié pour semer les graines d'une culture de prévention.

En formant nos enfants aux bons réflexes dès le plus jeune âge, nous bâtissons des citoyens conscients et des ambassadeurs de la santé dans leurs communautés. C'est un investissement stratégique pour le capital humain de notre nation » a déclaré l'inspecteur Amadou Adama Ndiaye, responsable pédagogique à la division du contrôle médical scolaire. Et d'inviter les acteurs à des échanges constructifs et à des recommandations pertinentes pour finaliser cet outil.

Du côté des universitaires, le président du Comité National du Codex, Pr Mamadou Diouf a estimé que l'école est un levier puissant de transformation sociale. Les enfants, au-delà des savoirs qu'ils acquièrent, véhiculent de bonnes pratiques auprès de leurs parents, de leurs voisins et de leur entourage. « En intégrant des modules sur la sécurité sanitaire des aliments dans les curricula, nous posons les jalons d'une société plus consciente, mieux protégée et plus résiliente face aux risques alimentaires » fait-il savoir.

Et docteur Adjaratou Diakhou Ndiaye, secrétaire permanent du Haut conseil national de sécurité sanitaire One Health (SP HCNSS OH) d'insister sur la nécessité de réduire significativement l'incidence des maladies d'origine alimentaire, d'améliorer la santé publique en intégrant des savoirs essentiels et pratiques dans le cursus scolaire, en vue de former des citoyens éclairés et responsables.