<strong>Addis-Abeba, le — L'Éthiopie et la Chine s'efforcent d'approfondir leur collaboration en matière d'innovation technologique agricole, ouvrant la voie à un meilleur échange de connaissances et à des avancées conjointes dans la recherche en agriculture, en sciences alimentaires et en nutrition.

Un atelier historique s'est tenu à Addis-Abeba, au cours duquel un protocole d'accord a été signé entre l'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR) et l'Université Jiao Tong de Shanghai.

Dans son allocution, le professeur Nigussie Dechasa, directeur général de l'Institut éthiopien de recherche agricole, a souligné le renforcement de la coopération entre les deux pays dans ce secteur.

Il a souligné l'importance de ce partenariat, le décrivant comme une étape décisive vers la révolution de l'agriculture africaine par l'innovation et la technologie.

« Le secteur agricole éthiopien, profondément ancré dans notre civilisation, est sur le point de se transformer, car nous aspirons non seulement à l'autosuffisance alimentaire, mais aussi à devenir un exportateur majeur de produits clés comme le blé », a indiqué le directeur.

Il a également souligné le soutien constant de la Chine à l'Éthiopie, notamment en période de crise comme la pandémie de COVID-19, et s'est dit optimiste quant à l'impact transformateur de l'alliance de recherche.

Alganesh Tolla, directrice de la recherche en sciences alimentaires et en nutrition à l'EIAR, a présenté l'ambitieuse stratégie décennale de l'Éthiopie visant à améliorer la nutrition nationale.

Elle a indiqué que sept centres de recherche répartis dans le pays sont actuellement engagés dans des domaines essentiels tels que la transformation, la sécurité sanitaire, la qualité et l'amélioration de la nutrition des aliments.

Une attention particulière est accordée, a-t-elle précisé, aux cultures sous-utilisées, aux boissons traditionnelles, aux microbes alimentaires et au développement de bioproduits, avec un accent particulier sur l'enrichissement des aliments pour les populations vulnérables, notamment les femmes enceintes, les mères allaitantes et les enfants.

La professeure Zhongquan Sui, de l'Université Jiao Tong de Shanghai, a également réaffirmé la solidité de la collaboration de six ans avec l'EIAR, qui a donné lieu à de nombreuses publications de renommée internationale et à des chapitres d'ouvrages conjoints dans le domaine des sciences alimentaires.

Elle a également souligné que deux membres du personnel de l'EIAR préparent actuellement un doctorat dans son université, renforçant ainsi les liens en matière d'enseignement et de recherche.

Le récent atelier sur le partenariat d'innovation technologique Chine-Afrique, organisé à Addis-Abeba, a marqué un tournant dans la coopération bilatérale.

L'événement a réuni des chercheurs et experts de premier plan des deux pays pour partager leurs connaissances et leurs stratégies visant à moderniser l'agriculture éthiopienne et à améliorer ses secteurs de l'alimentation et de la nutrition.