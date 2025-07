Sénégal: Cap Skirring - Les travaux de construction du quai de pêche moderne lancés

Un mois après avoir fait l'annonce lors d'une tournée en Casamance, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf, a lancé, hier, lundi, les travaux de construction du quai de pêche moderne du Cap Skirring.

Une étape décisive vient d'être franchie pour les acteurs de la pêche à Cap Skirring, dans le département d'Oussouye. Hier, lundi 21 juillet, sous un ciel dégagé et en présence des autorités administratives et locales, le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf, a procédé à la pose de la première pierre du quai de pêche moderne tant attendu. Cette infrastructure, portée par le ministère des Pêches, à travers le Projet de gestion des ressources naturelles (Senrm-Pêche) et en partenariat avec la Banque mondiale, vise à moderniser la filière halieutique locale et à dynamiser l'économie de toute la région sud du Sénégal.

Le quai qui va s'étendre sur une superficie de 6.800 m² comprendra, entre autres, un marché local, un parc d'exportation, une salle de réception, une chambre froide, un laboratoire de contrôle qualité, un bloc administratif, une infirmerie, un hangar pour les mareyeurs, un forage, un système de traitement des eaux usées et une garderie d'enfants. Le coût total du projet s'élève à 1,7 milliard de FCfa pour une durée d'exécution de 16 mois. Pour Fatou Diouf, cette infrastructure est bien plus qu'un simple quai. « Elle va valoriser davantage les activités de pêche dans la région de Ziguinchor. La pêche et l'aquaculture occupent une place centrale dans l'agenda de transformation Sénégal 2050 », dit-elle.

L'importance du projet se mesure également à la vitalité du secteur halieutique régional. En 2024, plus de 82.000 tonnes de poisson ont été débarquées dans les quais de pêche de la région de Ziguinchor, générant plus de 39 milliards de FCfa. Pour le premier adjoint au maire de la commune de Diembéring, Abdourahmane Diallo, ce projet va stimuler davantage le secteur. « Ce projet est un vecteur de création de richesses et d'emplois. Il est impératif de livrer cette infrastructure dans les meilleurs délais, au bénéfice des pêcheurs et des mareyeuses du Cap Skirring », déclare-t-il.

Pour le président du Conseil départemental d'Oussouye, Maurice Diédhiou, Cap Skirring attendait cette infrastructure depuis très longtemps. « C'est une vieille doléance qui vient, enfin, d'être satisfaite par l'État », se félicite-t-il. Quant aux acteurs, l'émotion et l'enthousiasme étaient palpables. « Nous n'avons plus rien à envier à personne. Il était temps que nous ayons un vrai quai de pêche moderne », se réjouit Alassane Diatta, coordonnateur du Comité local de Pêche artisanale (Clpa). Avec cette nouvelle infrastructure qui se dessine, Cap Skirring entre dans une nouvelle ère : celle d'une pêche artisanale mieux organisée, structurée et porteuse d'avenir pour les générations présentes et futures.