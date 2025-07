Dans sa quête permanente de la restauration d'une paix durable dans l'Est du territoire national, le Gouvernement congolais compte poursuivre activement ses efforts engagés au plan diplomatique.

Guidé par les attentes pressantes des populations, principalement celles qui, depuis plus trois décennies, ont été, injustement, contraintes de vivre dans des zones décimées par des conflits armés d'une rare cruauté, Kinshasa se veut pragmatique et responsable de chacun de ses actes. Face à la presse, au cours d'un briefing tenu à la RTNC, hier, lundi 21 juillet 2025, Jacquemain Shabani, Vice-premier Ministre en charge de l'Intérieur, et Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, ont présenté des perspectives fortes, des engagements majeurs et des avancées inédites qui s'offrent à la RDC dans le cadre des pourparlers de Doha, où, justement, le 19 juillet dernier, sous la médiation des autorités du Qatar, une Déclaration des principes a été formellement signée entre les représentants congolais et ceux du M23/AFC.

Pour les deux membres de l'Exécutif central, cette Déclaration ouvre largement la voie à la signature, entre les deux parties concernées dans les pourparlers de Doha, d'un Accord de paix global qui doit intervenir, normalement, dans moins de trois semaines.

Pour Patrick Muyaya, Porte-parole du Gouvernement, la RDC, sous l'impulsion du Président Félix Tshisekedi, est pleinement déterminée à retrouver une paix durable et définitive, tout en veillant scrupuleusement au respect de l'intégrité de son territoire et de sa souveraineté.

« Comme nous aimons le dire, le Président de la République est résolument engagé pour le retour d'une paix qui soit durable dans toute la République démocratique du Congo, spécifiquement dans sa partie Est », a déclaré, au seul de son intervention, le Ministre de la Communication et médias. Poursuivant sa dynamique, il est revenu sur les différentes étapes franchies par le Gouvernement congolais dans ses efforts diplomatiques déployés pour mettre un terme à la crise sécuritaire devenue, malheureusement, la principale caractéristique de la partie Est du territoire national.

« Le 18 mars 2025, le Président Félix Tshisekedi a rencontré au Qatar le Président du Rwanda. Une déclaration en était ressortie, fixant la volonté de deux parties de parvenir à la paix. À la suite de cette déclaration, les discussions ont commencé entre les représentants du Gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux du M23, qui ont abouti au 23 avril 2025 à la signature d'une déclaration qui appelait à un cessez-le-feu et associait les professionnels des médias à accompagner cette initiative.

Deux jours plus tard, il y a eu la Déclaration des principes signée à Washington entre notre Ministre d'Etat aux Affaires étrangères et son homologue rwandais, qui fixait les lignes de ce qui a figuré dans l'accord signé le 27 juin 2025. Ensuite, il y a eu la Déclaration des principes qui a été signée samedi 19 juillet 2025, fixant les grands points de l'accord qui devra être signé suivant les études de ce qui avait été dit dans la Déclaration des principes », a rappelé le Ministre Patrick Muyaya.

Dans son exposé, Jacquemain Shabani, VPM en charge de l'Intérieur a livré quelques enjeux majeurs des discussions de Doha. Dans un ton de clarté, il a indiqué que la partie congolaise et le M23/AFC sont pleinement d'accord pour mettre de côté leur différend, sous l'égide du Qatar. À l'en croire, la Déclaration des principes signée en date du 19 juillet 2025 est une lueur d'espoir qui annonce effectivement le cap de la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et le M23. Selon lui toujours, les deux parties sont à ce jour engagées à respecter toutes les dispositions approuvées par la médiation, notamment le cessez-le-feu, la gestion responsable des questions liées aux réfugiés.

C'est décidément, une étape stratégique qui vient renforcer le succès récolté à Washington, le 27 juin 2025, où, sous la médiation américaine, la RDC et le Rwanda ont consacré leur volonté commune de parvenir à un règlement pacifique de leur conflit.