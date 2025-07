Congo-Kinshasa: Déclaration des principes RDC-M23 - Adolphe Muzito applaudit le choix de la diplomatie pour la restauration de la paix !

document

Dans une déclaration politique à forte teneur nationaliste, le parti Nouvel Elan, par la voix de son influent leader Adolphe Muzito, a pris acte de l'avancée significative que représente la Déclaration des principes signée à Doha. Saluant une étape cruciale vers un accord de paix définitif entre le gouvernement de la RDC et l'AFC Congo/M23, l'ancien Premier Ministre loue le courage et la responsabilité des parties prenantes ayant fait le choix de la diplomatie. Toutefois, tout en félicitant l'exécutif pour sa détermination à pacifier l'Est du pays, Nouvel Elan et son président national appellent à une vigilance dans la mise en oeuvre du futur accord. Fidèle à ses idéaux de protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale, le parti exhorte l'ensemble des forces vives de la Nation à un soutien sans faille des processus de paix en cours.

NOUVEL ELAN

Le Secrétaire Général

DECLARATION POLITIQUE

Le Parti politique Nouvel Elan et son leader Adolphe MUZITO ont suivi avec une attention soutenue, l'évolution du processus de DOHA, ayant abouti le samedi 19 juillet dernier à la signature de la Déclaration des principes entre les représentants du Gouvernement de la RDC et les représentants de l'AFC-Congo/M23.

Le Parti politique Nouvel Elan et son leader, fidèles aux idéaux nationalistes qui se résument par la protection de l'intégrité territoriale et la souveraineté du peuple, saluent cette déclaration entre les deux parties, qui vient baliser la voie à la signature d'un accord de paix proprement dit dans les jours à venir.

Nous saluons le courage politique et la responsabilité des différentes parties prenantes qui ont choisi le terrain diplomatique pour mettre un terme à cette crise, ayant causé des lourdes conséquences humanitaires, économiques et sociales.

Tout en félicitant le gouvernement de la RDC pour son engagement résolu en faveur de la paix, principalement dans la partie Est du pays, le Parti Politique Nouvel Elan et son leader en appellent à la vigilance dans la mise en oeuvre dudit accord.

Nous appelons et encourageons toutes les forces politiques et sociales ainsi que l'ensemble de notre peuple, à soutenir sans faille ces différents processus (Washington et Doha) pour l'intérêt supérieur de la nation.

Fait à Kinshasa, le 21 Juillet 2025

Me Blanchard MONGOMBA LINGBEMA