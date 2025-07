Gambie: Le total des actifs de Trust Bank augmente à 12.8 milliards de dalasis en 2024

Le président du Conseil d'Administration de Trust Bank Plc a exposé les performances de la banque en termes d'augmentation des actifs au cours de l'année écoulée, déclarant une croissance des actifs de l'établissement bancaire de 11.5 milliards en 2023 à 12.8 milliards de dalasis en 2024, démontrant une augmentation de 11.1% par rapport l'année précédente.

Cette croissance, a-t-il déclaré, démontre l'habileté de la banque à capitaliser sur les opportunités du marché, affermir la confiance des abonnés et élargir leur portefeuille.

Mr Franklin Hayford s'exprimait Jeudi passé lors de la vingt-septième Assemblée Générale Annuelle tenue à l'Ocean Bay Hotel, à Cape Point.

Cette Assemblée Générale Annuelle, auquel participaient les membres et actionnaires, avait pour objectif l'analyse et l'adoption du Rapport Annuel et de la Déclaration Financière Consolidée pour l'année s'achevant au 31 Décembre 2024.

Mr Hayford a affirmé que l'Assemblée Générale Annuelle marque une importante occasion pour la banque de partager les progressions et avancées réalisées et la direction stratégique qu'ils poursuivent dans leur marche en avant.

« L'année 2024 a été à la fois une année de défis et d'opportunités. Tout en naviguant un contexte mondial instable et les restructurations présentement en cours sur le plan local, Trust Bank a une fois de plus démontré sa résilience, son adaptabilité et son engagement ferme à créer de la richesse, de la valeur ajoutée pour nos actionnaires. »

Mr Franklin Hayford a analysé les perspectives économiques mondiales. Le président du Conseil d'Administration a annoncé que l'économie mondiale en 2024 a été marquée par une multitude de défis, citant les tensions géopolitiques, les ruptures dans la chaine d'approvisionnement et les pressions inflationnistes come étant les facteurs qui posent un risque à la stabilité économique, notamment dans les marchés émergents.

« Cependant, les efforts de reprise dans les marches développés ont fourni une lueur d'espoir pour la croissance. Au fur et à mesure que l'économie mondiale s'adapte à cette nouvelle réalité, les innovations technologiques, notamment la digitalisation bancaire, l'automatisation et l'intelligence artificielle, sont sur le point de remodeler les industries et engendrer de nouvelles opportunités économiques. »

Analyse du contexte économique gambien

Mr Hayford a cru bon de rappeler à la mémoire collective que l'économie gambienne a démontré une remarquable résilience, bien que confrontée à des défis internes et externes.

Selon les récentes données du Bureau des Statistiques de la Gambie, l'économie a connu une croissance et s'élevait à 5.6% en 2024, soutenue par de fortes performances dans les domaines de l'agriculture, des services et du tourisme.

Il a observé que la reprise économique continue du pays suite à la pandémie du covid-19 a été renforcée par les efforts du gouvernement visant à consolider la stabilité économique et à stimuler le développement infrastructurel.

« La Banque Centrale de la Gambie a adopté une prudente approche dans l'adoption de sa politique budgétaire de 2024 qui était canalisée sur le contrôle de l'inflation tout en maintenant la stabilité budgétaire, et s'alignant sur les tendances mondiales qui visent à alléger les pressions inflationnistes, la Banque Centrale de la Gambie a maintenu le Taux de Politique Monétaire à 17% tout au long de l'année 2024. »

La performance du groupe

Concernant les performances de l'institution bancaire, Mr Hayford a maintenu que la performance de la banque a été caractérisée par une solide croissance dans tous les aspects financiers, démontrant une nouvelle fois la viabilité et vitalité de la stratégie de la banque, de ses opérations ainsi que de son équipe dirigeante et de son personnel.

« Nos revenus financiers ont significativement accru, augmentant de 820 millions en 2023 à 1.1 milliard de dalasis en 2024. Cette croissance reflète notre détermination à canaliser notre stratégie sur des taux d'emprunt prudents et la maximisation des retours sur investissement. Notre profit avant taxe a augmenté de 364 millions en 2023 à 463 millions de dalasis en 2024. Cette embellie est largement due à une forte croissance des emprunts, une gestion efficace des coûts d'opération et à des investissements stratégiques. Malgré un environnement difficile, nos principales opérations ont démontré une forte vitalité. »

Dans la même veine, il a salué une forte performance en termes de croissance des dépôts, déclarant que les dépôts ont accru de 10 milliards en 2023 à 10.7 milliards de dalasis en 2024.

Cette forte performance, a-t-il déclaré, indique une confiance assidue de nos abonnés et l'efficacité des stratégies de mobilisation de dépôt.

