Gabon: Le pays veut donner une âme à la Santé communautaire

C'est aux côtés de ses collègues Ministres en charge de la Planification, de l'Enseignement supérieur et de l'Agriculture, que le Ministre de la Santé a ouvert ce lundi, la Réunion de haut niveau pour la coordination et le plaidoyer sur la Santé communautaire.

Un programme appuyé par des partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation mondiale de la santé, Africa CDC, le Fond mondial, la Banque mondiale, le Fond des Nations-Unies pour la population, le Fond des Nations-Unies pour l'enfance, l'Organisation des Nations-Unies pour le sida, l'Agence japonaise internationale de coopération.

L'état des lieux de la santé communautaire a révélé des défis que le Gouvernement de la 5e République et les partenaires ont décidé de relever.

À l'ouverture de la rencontre, le Dr Armel Boubindji, Directeur Général de la promotion de la santé avait souligné des initiatives structurantes pour doter le Gabon d'un programme intégré d'agents de santé communautaire dans le cadre du renforcement des soins de santé primaire et de l'opérationnalisation concrète des départements sanitaires.

Une vision confortée par d'énormes progrès depuis 10 ans, dont le Représentant Résident de l'OMS a donné quelques détails. "Le taux de mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile est passé respectivement de 26 à 18, de 43 à 28, et de 92 à 39 décès pour 1000 naissances vivantes", a dit le Dr Ngoy Nsenga.

Pour maintenir cet élan vers une institutionnalisation de la Santé communautaire, le Pasteur Gaspard Obiang a engagé les communautés et organisations non gouvernementales à apporter leur expertise, leur voix et leur expérience de terrain pour assurer que le plan d'accélération se traduise par des actions concrètes et un impact mesurable sur la vie des concitoyens.

Le programme de Santé communautaire nécessitera des infrastructures, des équipements, des personnels formés et des moyens financiers. C'est ici qu'interviendront les partenaires.

Le Directeur Régional du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) a assuré le Gabon d'un appui indéfectible à ce programme, pour une Afrique meilleure.

Le Dr Brice Bikaba a appelé à la mise en place des mécanismes de financement durable incluant les ressources nationales et les financements innovants.

Le Ministre de la Santé a définie la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema pour une dynamique multisectorielle mobilisant certains départements clés.

Il s'agit notamment du Ministère du Travail qui contribue à la protection et la promotion de la santé en milieu professionnel ; le Ministère de l'Education qui sensibilise dès le jeune âge sur les enjeux de santé et d'hygiène ; le Ministère des Sports qui promeut l'activité physique comme levier de prévention des maladies non transmissibles ; le Ministère de l'Environnement qui invite à lutter contre les facteurs environnementaux nuisibles pour la santé et la préservation des ressources naturelles.

"La santé de nos populations est intimement liée à la préservation de nos écosystèmes, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable, la qualité de l'air, ainsi qu'à l'éducation", a rappelé le Pr Adrien Mougougou, avant de convier toutes les parties à faire du programme de Santé communautaire, un levier pour bâtir un Gabon plus sain, plus solidaire et plus résilient.