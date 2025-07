Tanzanie: CEA-ARSO - Adoption de dix nouvelles normes - Une réponse africaine aux défis de durabilité

Un pas décisif vers un avenir plus vert pour le continent africain. À l'occasion de la 72ᵉ réunion du Conseil de l'Organisation africaine de normalisation (Arso), tenue du 23 au 24 juin à Zanzibar, dix nouvelles normes africaines de durabilité ont été officiellement adoptées.

Fruit d'un partenariat stratégique entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (Cea) et l'Arso, cette initiative vise à promouvoir un commerce durable et compétitif sur les marchés mondiaux.

Ces normes, approuvées dans le cadre du programme de coopération Cea-Arso lancé en 2022, offrent des lignes directrices claires sur l'étiquetage écologique et les pratiques durables dans des secteurs clés tels que le bâtiment, le textile, la mode, le tourisme, l'agriculture et l'exploitation minière.

« L'adoption de ces dix normes de durabilité reflète l'engagement de l'Afrique en faveur d'une croissance verte et du positionnement de ses producteurs dans un marché mondial de plus en plus axé sur la durabilité », a déclaré M. Melaku Desta, directeur par intérim de la division de l'intégration régionale et du commerce à la Cea.

Pour sa part, Dr Hermogene Nsengimana, secrétaire général de l'Arso, a souligné : « Ces normes constituent une base solide pour promouvoir une production et un commerce durables à travers l'Afrique. Grâce au label Eco-Mark Africa, nous proposons un système de certification local qui garantit qualité, durabilité et accès aux marchés internationaux. »

Parmi les normes désormais disponibles à la mise en œuvre figurent FDARS 1883:2022 - Construction verte : étiquetage écologique et exigences de durabilité ; FDARS 1884:2022 - Cuir et chaussures durables ; FDARS 1886:2022 - Textile durable ; FDARS 1887:2022 - Mode durable ; FDARS 1888:2022 - Exploitation minière durable ; FDARS:2022 - Hébergements touristiques, coton durable, pierre naturelle et classification des destinations.

Selon un communiqué de la Cea, ces normes ont été élaborées par le comité technique TC61 de l'Arso, en conformité avec les principes internationaux de normalisation, assurant leur pertinence à l'échelle mondiale.

Un projet panafricain aligné sur l'Agenda 2063

Le projet s'inscrit dans le cadre plus large de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Il vise à renforcer la compétitivité des chaînes de valeur africaines tout en intégrant les exigences environnementales croissantes du commerce international.

Les parties prenantes, y compris les gouvernements, entreprises et partenaires régionaux, sont désormais appelés à intégrer ces normes dans leurs stratégies de développement durable.

Le partenariat CEA-ARSO, officialisé par un Accord de coopération programmatique en 2022, fournit un appui technique et financier pour faire progresser la normalisation, le renforcement des capacités et le dialogue politique, en cohérence avec la Zlecaf et l'Agenda 2063.