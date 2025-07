Congo-Brazzaville: Ecosystèmes marins - Pointe-Noire accueillera la 9e édition de l'Océan Hackathon

L'événement est prévu du 17 au 19 octobre dans la ville océane. Organisée par le Campus mondial de la mer, l'édition 2025 de l'Océan Hackathon sera marquée par un marathon de 48 heures.

Les équipes participantes développeront des prototypes et exploreront des applications pratiques en utilisant des données marines. Les participants pourront remporter des prix et le meilleur de chaque site d'activité sera retenu pour la grande finale internationale à Brest, en France. Le but de la manifestation est de répondre à des défis liés à l'océan et à ses enjeux. L'Océan Hackathon vise à favoriser la créativité, l'apprentissage et l'innovation dans le domaine marin, en encourageant la collaboration entre chercheurs, développeurs, entrepreneurs et passionnés de l'océan.

Basé en France, le Campus mondial de la mer est un réseau d'acteurs qui militent pour une meilleure connaissance de l'océan et un développement d'une économie bleue durable. Il jouit d'un panel d'expertises extrêmement large, tant sur le vivant que sur les aspects technologiques. Ce réseau possède une double vocation : d'abord, celle de favoriser l'acculturation entre la recherche et l'entreprise avec pour ambition de créer davantage de valeur.

Ensuite, celle de mettre en lumière les expertises des acteurs de sa communauté en France et à l'international afin de créer des ponts avec d'autres territoires maritimes. Cette mise en lumière passe par l'organisation d'événements de dimension internationale comme l'Océan Hackaton ou encore la Sea tech week.

Le Campus mondial de la mer vient en soutien aux actions collectives menées par les acteurs de sa communauté. Il constitue un véritable catalyseur d'actions collectives, un facilitateur de collaborations et un vecteur de visibilité pour la communauté maritime, contribuant ainsi à l'essor de ce secteur, notamment à l'international.