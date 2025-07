Congo-Brazzaville: Déplacement de Jean-Claude Gakosso à Luanda

Le déplacement du chef de la diplomatie congolaise, Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, à Luanda en Angola accompagné de Firmin Édouard Matoko, candidat au poste de directeur général de l'Unesco, vise à consolider les relations entre la République du Congo et l'Angola et leurs chefs d'État respectifs, dans un contexte où l'Angola joue un rôle déterminant à la tête de l'Union africaine.

Lundi 21 juillet, une mission diplomatique congolaise s'est rendue à Luanda et a soumis au président angolais la candidature d'Édouard Firmin Matoko à la direction générale de l'Unesco. Il a présenté le candidat de la République du Congo comme étant le choix du Groupe africain, salué pour son expérience et sa maîtrise des rouages de l'organisation. L'ancien sous-directeur de l'Unesco est l'un des animateurs de la première édition la Biennale de Luanda tenue du 18 au 22 septembre 2019 qui s'était imposée comme un espace incontournable de dialogue et d'action pour la paix en Afrique.

Par cette mission, le président Denis Sassou N'Guesso a chargé son ministre de saluer le leadership du président João Lourenço pour ses efforts en faveur de la paix en République démocratique du Congo, ainsi que pour l'organisation de sommets majeurs tels que le récent sommet Amérique-Afrique et le prochain sommet Union africaine-Union européenne. Il a constitué également à viser de renforcer les liens bilatéraux, dans un contexte où l'Angola joue un rôle déterminant à la tête de l'Union africaine. Une occasion par laquelle Jean-Claude Gakosso a rappelé que les deux pays sont historiquement liés. Et, par rapport à l'histoire, il était important d'effectuer ce déplacement en cette année marquant le cinquantième anniversaire de l'indépendance de l'Angola acquise le 30 novembre 1975.